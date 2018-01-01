Лучани підтримали петицію про встановлення світлофора на Чорновола





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Автори петиції, аргументуючи свою позицію, зазначали:



"На вулиці В'ячеслава Чорновола розміщується відразу два заклади, "клієнтами" яких є діти, зокрема й зовсім маленькі. Йдеться про Луцьку міську дитячу поліклініку та Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.



Свого часу вулиця В'ячеслава Чорновола не відзначалася аж таким інтенсивним рухом. Проте після того, як поклали якісне дорожнє покриття до вулиці Карпенка-Карого, а також проклали нову дорогу вулицями Агатангела Кримського та В'ячеслава Липинського, ситуація кардинально змінилася.



Нині "Чорновола" - це одна з найшвидкісніших та найзавантаженіших магістралей міста, яку більшість водіїв прогнуть "проскочити", щосили тиснучи педаль газу й не надто зважаючи на дітлахів, які поспішають на гуртки, або ж до лікаря".



В петиції також зазначалося:



"Навпроти Луцької міської дитячої поліклініки та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді ще бозна-коли були облаштовані "зебри" (і в часи малоінтенсивного руху їх цілком вистачало).



Нині ж назріла нагальна потреба встановити навпроти цих закладів світлофори та якісне освітлення, оскільки тисячі дітей щодня наражаються на смертельну небезпеку! Також є потреба у ще одному світлофорі - між цими закладами на вулиці Ветеранів".



Станом на 19.25 петицію підримали 309 осіб. Це означає, що вона має бути розглянута.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В неділю, 11 листопада, в останній день збору підписів, петиція до Луцької міської ради з вимогою встановити світлофори та належне освітлення на вулиці В'ячеслава Чорновола навпроти Луцької міської дитячої поліклініки та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді набрала 300 голосів.Повідомляє газета Волинь Автори петиції, аргументуючи свою позицію, зазначали:"На вулиці В'ячеслава Чорновола розміщується відразу два заклади, "клієнтами" яких є діти, зокрема й зовсім маленькі. Йдеться про Луцьку міську дитячу поліклініку та Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.Свого часу вулиця В'ячеслава Чорновола не відзначалася аж таким інтенсивним рухом. Проте після того, як поклали якісне дорожнє покриття до вулиці Карпенка-Карого, а також проклали нову дорогу вулицями Агатангела Кримського та В'ячеслава Липинського, ситуація кардинально змінилася.Нині "Чорновола" - це одна з найшвидкісніших та найзавантаженіших магістралей міста, яку більшість водіїв прогнуть "проскочити", щосили тиснучи педаль газу й не надто зважаючи на дітлахів, які поспішають на гуртки, або ж до лікаря".В петиції також зазначалося:"Навпроти Луцької міської дитячої поліклініки та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді ще бозна-коли були облаштовані "зебри" (і в часи малоінтенсивного руху їх цілком вистачало).Нині ж назріла нагальна потреба встановити навпроти цих закладів світлофори та якісне освітлення, оскільки тисячі дітей щодня наражаються на смертельну небезпеку! Також є потреба у ще одному світлофорі - між цими закладами на вулиці Ветеранів".Станом на 19.25 петицію підримали 309 осіб. Це означає, що вона має бути розглянута.

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