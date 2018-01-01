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Лучани підтримали петицію про встановлення світлофора на Чорновола

Лучани підтримали петицію про встановлення світлофора на Чорновола
В неділю, 11 листопада, в останній день збору підписів, петиція до Луцької міської ради з вимогою встановити світлофори та належне освітлення на вулиці В'ячеслава Чорновола навпроти Луцької міської дитячої поліклініки та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді набрала 300 голосів.

Повідомляє газета Волинь.

Автори петиції, аргументуючи свою позицію, зазначали:

"На вулиці В'ячеслава Чорновола розміщується відразу два заклади, "клієнтами" яких є діти, зокрема й зовсім маленькі. Йдеться про Луцьку міську дитячу поліклініку та Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

Свого часу вулиця В'ячеслава Чорновола не відзначалася аж таким інтенсивним рухом. Проте після того, як поклали якісне дорожнє покриття до вулиці Карпенка-Карого, а також проклали нову дорогу вулицями Агатангела Кримського та В'ячеслава Липинського, ситуація кардинально змінилася.

Нині "Чорновола" - це одна з найшвидкісніших та найзавантаженіших магістралей міста, яку більшість водіїв прогнуть "проскочити", щосили тиснучи педаль газу й не надто зважаючи на дітлахів, які поспішають на гуртки, або ж до лікаря".

В петиції також зазначалося:

"Навпроти Луцької міської дитячої поліклініки та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді ще бозна-коли були облаштовані "зебри" (і в часи малоінтенсивного руху їх цілком вистачало).

Нині ж назріла нагальна потреба встановити навпроти цих закладів світлофори та якісне освітлення, оскільки тисячі дітей щодня наражаються на смертельну небезпеку! Також є потреба у ще одному світлофорі - між цими закладами на вулиці Ветеранів".

Станом на 19.25 петицію підримали 309 осіб. Це означає, що вона має бути розглянута.

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Теги: світлофор, петиція, Чорновола
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