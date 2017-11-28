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Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО
Фантастичний захід сонця на озерах Шацького національного парку можна побачити не лише на Світязі, а й на озері Чорне.

Пише Район Шацьк.

Той, хто у безхмарне небо увечері не полінується вийти на прогулянку до озера, зможе подивитись незабутній захід сонця, від якого перехоплює дух: здається, що від червоних променів сонця палає сама вода. А тишу тривожать лише лагідне плюскання хвиль.
Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО

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Теги: Шацьк, озеро, захід сонця
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