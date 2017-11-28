Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Фантастичний захід сонця на озерах Шацького національного парку можна побачити не лише на Світязі, а й на озері Чорне.
Пише Район Шацьк.
Той, хто у безхмарне небо увечері не полінується вийти на прогулянку до озера, зможе подивитись незабутній захід сонця, від якого перехоплює дух: здається, що від червоних променів сонця палає сама вода. А тишу тривожать лише лагідне плюскання хвиль.
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Пише Район Шацьк.
Той, хто у безхмарне небо увечері не полінується вийти на прогулянку до озера, зможе подивитись незабутній захід сонця, від якого перехоплює дух: здається, що від червоних променів сонця палає сама вода. А тишу тривожать лише лагідне плюскання хвиль.
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