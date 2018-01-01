Екс-заступник мера та луцький патрульний пробігли 42 кілометри марафону. ФОТО
Сьогодні, 01:29
Колишній заступник міського голови Луцька Юрій Моклиця та старший інспектор Олександр Мартинюк пробігли марафон у Стамбулі.
Про це учасники забігу написали у facebook.
"Старший інспектор Олександр Мартинюк пробіг понад 42 кілометри!
Забіг відбувся сьогодні в Туреччині.
Єдиний у світі трансконтинентальний марафон Istanbul Marathon, який стартує з Азії по мосту через пролив Босфор в Європу, відбувся вже 40-й раз у Стамбулі. Участь у ньому взяли понад 16 тисяч учасників, серед яких – і Олександр з товаришами.
Пишаємось нашим поліцейським та зичимо йому нових звершень і успіхів!", - йдеться на сторінці Патрульної поліції у Волинській області.
«План мінімум пройдено - марафон вперше пробіг. План максимум побіг далеко вперед і відірвався від мене на півгодини.
Я не знаю чи я живий, бо щойно пчихнув, то чуть не вмер. Але я щасливий, бо це той день... один із них. 42 км 195 м за 4 години. Поки так», – написав Юрій Моклиця.
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Про це учасники забігу написали у facebook.
"Старший інспектор Олександр Мартинюк пробіг понад 42 кілометри!
Забіг відбувся сьогодні в Туреччині.
Єдиний у світі трансконтинентальний марафон Istanbul Marathon, який стартує з Азії по мосту через пролив Босфор в Європу, відбувся вже 40-й раз у Стамбулі. Участь у ньому взяли понад 16 тисяч учасників, серед яких – і Олександр з товаришами.
Пишаємось нашим поліцейським та зичимо йому нових звершень і успіхів!", - йдеться на сторінці Патрульної поліції у Волинській області.
«План мінімум пройдено - марафон вперше пробіг. План максимум побіг далеко вперед і відірвався від мене на півгодини.
Я не знаю чи я живий, бо щойно пчихнув, то чуть не вмер. Але я щасливий, бо це той день... один із них. 42 км 195 м за 4 години. Поки так», – написав Юрій Моклиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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