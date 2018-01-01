Екс-заступник мера та луцький патрульний пробігли 42 кілометри марафону. ФОТО

Колишній заступник міського голови Луцьката старший інспекторпробігли марафон у Стамбулі.Про це учасники забігу написали у facebook."Старший інспектор Олександр Мартинюк пробіг понад 42 кілометри!Забіг відбувся сьогодні в Туреччині.Єдиний у світі трансконтинентальний марафон Istanbul Marathon, який стартує з Азії по мосту через пролив Босфор в Європу, відбувся вже 40-й раз у Стамбулі. Участь у ньому взяли понад 16 тисяч учасників, серед яких – і Олександр з товаришами.Пишаємось нашим поліцейським та зичимо йому нових звершень і успіхів!", - йдеться на сторінці Патрульної поліції у Волинській області.«План мінімум пройдено - марафон вперше пробіг. План максимум побіг далеко вперед і відірвався від мене на півгодини.Я не знаю чи я живий, бо щойно пчихнув, то чуть не вмер. Але я щасливий, бо це той день... один із них. 42 км 195 м за 4 години. Поки так», – написав Юрій Моклиця.