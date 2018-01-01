Волинський посадовець стривожений обмілінням Світязя. ФОТО

Борис Бабеляс жахнувся станом обмілілого Світязя.



Фото посадовець опублікував на своїй сторінці у



«Так виглядає сьгодні озеро Святять (центральний пляж урочища Гряда). Такого Світязя Я ще не бачив. Жах.» - підписав світлини Борис Бабеляс.









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