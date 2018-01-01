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Волинський посадовець стривожений обмілінням Світязя. ФОТО

Волинський посадовець стривожений обмілінням Світязя. ФОТО
Начальник відділу лісового господарства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс жахнувся станом обмілілого Світязя.

Фото посадовець опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Так виглядає сьгодні озеро Святять (центральний пляж урочища Гряда). Такого Світязя Я ще не бачив. Жах.» - підписав світлини Борис Бабеляс.
Волинський посадовець стривожений обмілінням Світязя. ФОТО

Волинський посадовець стривожений обмілінням Світязя. ФОТО

Волинський посадовець стривожений обмілінням Світязя. ФОТО

Волинський посадовець стривожений обмілінням Світязя. ФОТО

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Теги: Світязь, обміління
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