Волинський посадовець стривожений обмілінням Світязя. ФОТО
Сьогодні, 05:47
Начальник відділу лісового господарства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс жахнувся станом обмілілого Світязя.
Фото посадовець опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Так виглядає сьгодні озеро Святять (центральний пляж урочища Гряда). Такого Світязя Я ще не бачив. Жах.» - підписав світлини Борис Бабеляс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото посадовець опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Так виглядає сьгодні озеро Святять (центральний пляж урочища Гряда). Такого Світязя Я ще не бачив. Жах.» - підписав світлини Борис Бабеляс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики
Сьогодні, 06:15
Волинський посадовець стривожений обмілінням Світязя. ФОТО
Сьогодні, 05:47
Заробітки замість армії: волинські призовники тікають за кордон
Сьогодні, 04:46
Неймовірний захід сонця на волинському озері. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Медіа