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У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики

У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики
Два випадки, пов’язані з наркотиками, зафіксували патрульні поліцейські протягом доби в Луцьку.

У ніч на 11 листопада охоронець одного з нічних клубів на проспекті Молоді повідомив, що у хлопців виявлені наркотичні речовини, – повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

Прибувши на місце, інспектори встановили особи підозрюваних: ними виявились троє неповнолітніх – мешканців обласного центру.

Попередньо встановили, що юні спритники могли займатись передачею або збутом канабісу. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, повідомили про інцидент батьків, усіх доставили в міський відділок поліції для подальшого з’ясування обставин.

Осіб, які вживали наркотичні речовини, виявив і піший патруль 10 листопада ввечері.

Близько 21 години на вулиці Конякіна інспектори помітили двох осіб, які вживали алкоголь і курили речовини, схожі на наркотичні.

На них оформили постанови за ст. 178 КУпАП, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловікам по 29 років.
У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики

У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики

У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики

У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики

У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики


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Теги: клуб, підлітки, наркотики, поліція
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