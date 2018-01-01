У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики
Сьогодні, 06:15
Два випадки, пов’язані з наркотиками, зафіксували патрульні поліцейські протягом доби в Луцьку.
У ніч на 11 листопада охоронець одного з нічних клубів на проспекті Молоді повідомив, що у хлопців виявлені наркотичні речовини, – повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Прибувши на місце, інспектори встановили особи підозрюваних: ними виявились троє неповнолітніх – мешканців обласного центру.
Попередньо встановили, що юні спритники могли займатись передачею або збутом канабісу. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, повідомили про інцидент батьків, усіх доставили в міський відділок поліції для подальшого з’ясування обставин.
Осіб, які вживали наркотичні речовини, виявив і піший патруль 10 листопада ввечері.
Близько 21 години на вулиці Конякіна інспектори помітили двох осіб, які вживали алкоголь і курили речовини, схожі на наркотичні.
На них оформили постанови за ст. 178 КУпАП, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловікам по 29 років.
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У ніч на 11 листопада охоронець одного з нічних клубів на проспекті Молоді повідомив, що у хлопців виявлені наркотичні речовини, – повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Прибувши на місце, інспектори встановили особи підозрюваних: ними виявились троє неповнолітніх – мешканців обласного центру.
Попередньо встановили, що юні спритники могли займатись передачею або збутом канабісу. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, повідомили про інцидент батьків, усіх доставили в міський відділок поліції для подальшого з’ясування обставин.
Осіб, які вживали наркотичні речовини, виявив і піший патруль 10 листопада ввечері.
Близько 21 години на вулиці Конякіна інспектори помітили двох осіб, які вживали алкоголь і курили речовини, схожі на наркотичні.
На них оформили постанови за ст. 178 КУпАП, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловікам по 29 років.
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