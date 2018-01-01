У луцькому клубі підлітки хотіли збувати наркотики

Два випадки, пов’язані з наркотиками, зафіксували патрульні поліцейські протягом доби в Луцьку.У ніч на 11 листопада охоронець одного з нічних клубів на проспекті Молоді повідомив, що у хлопців виявлені наркотичні речовини, – повідомляють у патрульній поліції Волинської області.Прибувши на місце, інспектори встановили особи підозрюваних: ними виявились троє неповнолітніх – мешканців обласного центру.Попередньо встановили, що юні спритники могли займатись передачею або збутом канабісу. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, повідомили про інцидент батьків, усіх доставили в міський відділок поліції для подальшого з’ясування обставин.Осіб, які вживали наркотичні речовини, виявив і піший патруль 10 листопада ввечері.Близько 21 години на вулиці Конякіна інспектори помітили двох осіб, які вживали алкоголь і курили речовини, схожі на наркотичні.На них оформили постанови за ст. 178 КУпАП, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.Чоловікам по 29 років.