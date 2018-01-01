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У Луцьку водій маршрутки проігнорував дитину на зупинці. ФОТО

У Луцьку водій маршрутки проігнорував дитину на зупинці. ФОТО
У Луцьку на вулиці Гнідавській водій маршрутки не взяв на зупинці дитину, щоб підібрати групу дорослих.

Про це у спільноті "Автоандони Луцька" написав Влад Морозовський.

«Трапилась неприємна ситуація. Їхав у маршрутці #9а .На зупинці "Фіміам" дитина, приблизно років 8-ми, зупиняє маршрутку, а водій показує руками жест, що автобус переповнений, але на зупинці "Бджілка" вже водія починає зупиняти група повнолітніх, і як ви думаєте? Водій зупинився!

Я запитав у водія: "Чому, коли дитина зупиняла Вас, то Ви не стали, а як повнолітні почали зупиняти, то Ви стали?", на що я почув від водія, що "Ой, да він декілька зупинок проїде і вийде". Я сказав: "Він ж заплатить 2грн", а водій просто промовчав. Йому, бачиш но, не вигідно дитину підбирати, а через декілька хвилин я побачив, що у нього "на хвості" 9а.

Тоді і стало остаточно зрозуміло, чому він так вчинив. Не хотів, щоб 9а "вкрала" його клієнтуру. Фото маршрутки прикріпляю. Зробимо "героя" популярним!» – пише лучанин.
У Луцьку водій маршрутки проігнорував дитину на зупинці. ФОТО

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Теги: маршрутка, Луцьк, проблема, проїзд, дитина
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