Тарас Шкітер – у політичних підсумках тижня на «Еспресо TV». ВІДЕО

Тарас Шкітер розповів про псевдовибори в невизнаних "ДНР" та "ЛНР", про розкол в "Опозиційному блоці", майбутні парламентські та президентські вибори в Україні, закон про "євробляхи" та про Томос.



Про це йшлося в ефірі телеканалу "Еспресо TV", гостем якого 11 листопада був Тарас Шкітер, – передає



Зі слів громадського діяча, так звані вибори на окупованих територіях ускладнюють політичну ситуацію, і, ймовірно, після них будуть нові санкції. Що стосується кандидатів, то Тарас Шкітер вважає, що ними будуть люди, які безпосередньо не брали участь в бойових діях та не мають "чорних плям" за плечима. А сподіватися на чесні і прозорі вибори не доводиться.



"Вже є інформація, що ці вибори проводяться де-факто, щоб показати засобам масової інформації, людям картинку. Мені вже показували мої джерела список кандидатів до невизнаної "ДНР", в якому 77 прізвищ, тобто люди вже обрані", – зазначив політичний експерт.



Що стосується останніх подій за участю опозиційних сил, то Тарас Шкітер вважає, що, зважаючи на заяви лідерів "Опозиційного блоку", можна говорити про певний розкол у ньому.



"Реваншу опозиційних сил в Україні не відбудеться, зважаючи на сьогоднішній розкол... Це (об'єднання Юрія Бойка з Вадимом Рабиновичем, – "К.") не було рішенням ні партії, ні фракції. Це неузгоджено. Ви уявляєте: є одна партія, є двоє співголів, і один об'єднується, а другий стверджує, що вперше про це чує, і говорить, що це особиста ініціатива другого. Це явно свідчить про розкол", – зауважив він.



Так само, зі слів Тараса Шкітера, немає єдності і в демократичному крилі, оскільки кожен хоче стати лідером і мати більший вплив.



Також під час розмови не оминули питання розмитнення авто на єврономерах. Зі слів експерта, це питання досягор в україні апогею, адже в попередні роки ним ніхто не займався. На сьогодні в Україні мільйони автівок на незрозумілій реєстрації, які часто використовують для вчинення протиправних дій, адже їх неможливо відстежити.



"Швидше за все, в цьому хтось зацікавлений", – вважає громадський діяч.



Але закон ще не підписаний президентом. І, вважає Тарас Шкітер, що, якщо він його не підпише, під Адміністрацією Президента будуть палати автівки. Тож найімовірніше, закон підпишуть.



На завершення ефіру обговорили процес надання Томосу Українській Церкві. На думку Тараса Шкітера, всі процедури, пов'язані з цим питанням, завершаться до 13 грудня – дня, коли православний світ відзначає свято Андрія Первозванного.



Відео ефіру дивіться за посиланням: https://espreso.tv/video/261813

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"розповів про псевдовибори в невизнаних "ДНР" та "ЛНР", про розкол в "Опозиційному блоці", майбутні парламентські та президентські вибори в Україні, закон про "євробляхи" та про Томос.Про це йшлося в ефірі телеканалу "Еспресо TV", гостем якого 11 листопада був Тарас Шкітер, – передає Конкурент Зі слів громадського діяча, так звані вибори на окупованих територіях ускладнюють політичну ситуацію, і, ймовірно, після них будуть нові санкції. Що стосується кандидатів, то Тарас Шкітер вважає, що ними будуть люди, які безпосередньо не брали участь в бойових діях та не мають "чорних плям" за плечима. А сподіватися на чесні і прозорі вибори не доводиться."Вже є інформація, що ці вибори проводяться де-факто, щоб показати засобам масової інформації, людям картинку. Мені вже показували мої джерела список кандидатів до невизнаної "ДНР", в якому 77 прізвищ, тобто люди вже обрані", – зазначив політичний експерт.Що стосується останніх подій за участю опозиційних сил, то Тарас Шкітер вважає, що, зважаючи на заяви лідерів "Опозиційного блоку", можна говорити про певний розкол у ньому."Реваншу опозиційних сил в Україні не відбудеться, зважаючи на сьогоднішній розкол... Це (об'єднання Юрія Бойка з Вадимом Рабиновичем, – "К.") не було рішенням ні партії, ні фракції. Це неузгоджено. Ви уявляєте: є одна партія, є двоє співголів, і один об'єднується, а другий стверджує, що вперше про це чує, і говорить, що це особиста ініціатива другого. Це явно свідчить про розкол", – зауважив він.Так само, зі слів Тараса Шкітера, немає єдності і в демократичному крилі, оскільки кожен хоче стати лідером і мати більший вплив.Також під час розмови не оминули питання розмитнення авто на єврономерах. Зі слів експерта, це питання досягор в україні апогею, адже в попередні роки ним ніхто не займався. На сьогодні в Україні мільйони автівок на незрозумілій реєстрації, які часто використовують для вчинення протиправних дій, адже їх неможливо відстежити."Швидше за все, в цьому хтось зацікавлений", – вважає громадський діяч.Але закон ще не підписаний президентом. І, вважає Тарас Шкітер, що, якщо він його не підпише, під Адміністрацією Президента будуть палати автівки. Тож найімовірніше, закон підпишуть.На завершення ефіру обговорили процес надання Томосу Українській Церкві. На думку Тараса Шкітера, всі процедури, пов'язані з цим питанням, завершаться до 13 грудня – дня, коли православний світ відзначає свято Андрія Первозванного.Відео ефіру дивіться за посиланням: https://espreso.tv/video/261813

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