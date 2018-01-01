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«Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку. ФОТО

«Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку. ФОТО
У Луцьку на вулиці П'ятницька Гірка мешканці будинку №23 утеплюють старовинний будинок.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький фотограф Віктор Чухрай.

«Хто нищить наше місто? Москалі? Американці? Пречудовий будинок "Цегляного стилю" на П"ятницькій гірці 23, на відстані 100 м від ЦНАПу і управління архітектури. Що це таке і хто відповість за заподіяне? У Франції, за таку наругу над будинком, штраф вартував би більше вартості квартири!» – обурюється фотограф.

«От нахріна нам управління архітектури і охорона пам"яток, якщо вони ничо не бачать і ничо не роблять! Хто відповість за ідіотизм, який називають "утепленням"? Зрештою - хто власник? Батьківщина має знати своїх "хероїв"!» – пише лучанин.
«Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку. ФОТО
«Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку. ФОТО
«Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку. ФОТО
«Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку. ФОТО
«Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку. ФОТО

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Теги: будинок, Луцьк, Віктор Чухрай, П'ятницька Гірка
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Коментарі 6
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Правда оця стара халупа не може бути утеплена? Так можна договоритись, що не можна було дозвонляти людям міняти дахи під стріхою!!!
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От дурник! А люди мають платити чимпобільше, так?
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Да немає питань!! Нехай міська влада оплачує мешканцям квартири рахунки за теплопостачання і вони нічого не будуть утеплювати! А інакше - що людям робити? Сидіти і мерзнути? Чи платити сумашедші бабки за тепло, яке втрачається через неутеплені стіни?
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Віктор правий!!! Місто втрачає автентичність... Якщо ми маємо на меті зберегти туристичну привабливість міста, то такі речі не допустимі....
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Будинок - це не музей, там люди живуть, яким потрібно тепло, потрібно щоб не цвіли стіни, щоб не хворіли діти, та щоб вистачило грошей за це заплатити.
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Утеплили і замовили покраску під стару цеглу от і проблема вичерпана.
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