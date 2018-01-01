«Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку. ФОТО

У Луцьку на вулиці П'ятницька Гірка мешканці будинку №23 утеплюють старовинний будинок.Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький фотограф«Хто нищить наше місто? Москалі? Американці? Пречудовий будинок "Цегляного стилю" на П"ятницькій гірці 23, на відстані 100 м від ЦНАПу і управління архітектури. Що це таке і хто відповість за заподіяне? У Франції, за таку наругу над будинком, штраф вартував би більше вартості квартири!» – обурюється фотограф.«От нахріна нам управління архітектури і охорона пам"яток, якщо вони ничо не бачать і ничо не роблять! Хто відповість за ідіотизм, який називають "утепленням"? Зрештою - хто власник? Батьківщина має знати своїх "хероїв"!» – пише лучанин.