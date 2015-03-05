На Волині чоловік розраховувався за товар у магазині сувенірними грошима





Продавчиня це зауважила і, не розгубившись вказала на це чоловікові, - пише газета



Проте чоловік втікаючи згубив пачку «сувенірів» на суму 3850 гривень. Були серед фальшивок п’ятдесятки, сотні та двохсотки і навіть одна банкнота номіналом п’ятсот гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові чоловік намагався розрахуватися купюрами з написами «сувенір» в одному з магазинів міста.Продавчиня це зауважила і, не розгубившись вказала на це чоловікові, - пише газета Волинь Проте чоловік втікаючи згубив пачку «сувенірів» на суму 3850 гривень. Були серед фальшивок п’ятдесятки, сотні та двохсотки і навіть одна банкнота номіналом п’ятсот гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію