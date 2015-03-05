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На Волині чоловік розраховувався за товар у магазині сувенірними грошима

На Волині чоловік розраховувався за товар у магазині сувенірними грошима
У Горохові чоловік намагався розрахуватися купюрами з написами «сувенір» в одному з магазинів міста.

Продавчиня це зауважила і, не розгубившись вказала на це чоловікові, - пише газета Волинь.

Проте чоловік втікаючи згубив пачку «сувенірів» на суму 3850 гривень. Були серед фальшивок п’ятдесятки, сотні та двохсотки і навіть одна банкнота номіналом п’ятсот гривень.


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Теги: гроші, сувеніри, магазин
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