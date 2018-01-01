У Києві перехожі спіймали грабіжника. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві, – передає



«До Дніпровського управління поліції від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шептицького затримали чоловіка, який пограбував автомобіль. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію. Правоохоронці з’ясували: зловмисник розбив скло припаркованого автомобіля, вихопив сумку із документами і грішми та почав утікати. Однак перехожі наздогнали його та тримали до приїзду правоохоронців», — ідеться у повідомленні.



Зазначається, що зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 57-річний громадянин іншої держави. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України.



Правопорушнику повідомили про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпровському районі столиці перехожі затримали чоловіка, який пограбував автівку, та передали його до поліції.Про це повідомили у прес-службі відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві, – передає УНН «До Дніпровського управління поліції від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шептицького затримали чоловіка, який пограбував автомобіль. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію. Правоохоронці з’ясували: зловмисник розбив скло припаркованого автомобіля, вихопив сумку із документами і грішми та почав утікати. Однак перехожі наздогнали його та тримали до приїзду правоохоронців», — ідеться у повідомленні.Зазначається, що зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 57-річний громадянин іншої держави. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України.Правопорушнику повідомили про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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