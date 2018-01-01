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У Києві перехожі спіймали грабіжника. ФОТО

У Києві перехожі спіймали грабіжника. ФОТО
У Дніпровському районі столиці перехожі затримали чоловіка, який пограбував автівку, та передали його до поліції.

Про це повідомили у прес-службі відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві, – передає УНН.

«До Дніпровського управління поліції від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шептицького затримали чоловіка, який пограбував автомобіль. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію. Правоохоронці з’ясували: зловмисник розбив скло припаркованого автомобіля, вихопив сумку із документами і грішми та почав утікати. Однак перехожі наздогнали його та тримали до приїзду правоохоронців», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 57-річний громадянин іншої держави. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику повідомили про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
У Києві перехожі спіймали грабіжника. ФОТО

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Теги: Київ, грабіж, поліція
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