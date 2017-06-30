У декількох волинських ОТГ відновили підготовку до виборів





Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, – йдеться на сторінці ЦРМС у



Радник з децентралізації Волинського ЦРМС Оксана Урбан зауважила, що не дивлячись на бажання деяких обранців, призупинити виборчий процес не вдалося, адже ЦВК і надалі працює над підготовкою до виборів.



Нагадаємо, що нещодавно Центральна виборча комісія розглядала ситуацію, яка загрожувала першим виборам у 34 об’єднаних громадах, що мають відбутися 23 грудня цього року і підготовка до яких вже розпочалась. Мова йде про Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва щодо адміністративного позову народного депутата України Артема Вітка до 34 об’єднаних територіальних громадах.



На території Волинської області йшлося про 5 громад - Гуто-Боровенську сільську раду Камінь-Каширського району, Тростянецьку сільську раду Ківерцівського району, Ківерцівську міську раду, Привітненську сільську раду Локачинського району, Гіркополонківську сільську раду Луцького району.



Розглянувши питання, Комісія взяла до уваги рішення суду. Члени комісії зазначали, що не мають повноважень зупиняти виборчий процес, який вже розпочався, у тому числі - у 34 ОТГ, яких стосується позов. Разом із тим, ЦВК вирішила згодом звернутися до Окружного адміністративного суду Києва за роз’ясненнями щодо його правової позиції.



Раніше юристи зазначали, що сам позов і рішення суду не витримують критики. Додамо, що раніше ОПОРА повідомила, що 6 листопада 2018 року в Реєстрі судових рішень опррилюднили Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва щодо адміністративного позову народного депутата України Артема Вітка до Мінрегіонбуду України та 34 місцевих рад.



2 листопада суд ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову депутата шляхом зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання до вирішення спору. Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і розпочався виборчий процес.



Нагадаємо, що перші вибори у волинських ОТГ уже були під загрозою, адже Центральна виборча комісія гальмувала із рішенням про призначення волевиявлення. Пізніше ЦВК таки оголосила вибори у 9 волинських ОТГ та довибори у 7 ОТГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЦВК продовжує працювати над підготовкою до виборів у п'яти волинських ОТГ.Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, – йдеться на сторінці ЦРМС у Facebook Радник з децентралізації Волинського ЦРМСзауважила, що не дивлячись на бажання деяких обранців, призупинити виборчий процес не вдалося, адже ЦВК і надалі працює над підготовкою до виборів.Нагадаємо, що нещодавно Центральна виборча, що мають відбутися 23 грудня цього року і підготовка до яких вже розпочалась. Мова йде про Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва щодо адміністративного позову народного депутата Українидо 34 об’єднаних територіальних громадах.На території Волинської області йшлося про 5 громад - Гуто-Боровенську сільську раду Камінь-Каширського району, Тростянецьку сільську раду Ківерцівського району, Ківерцівську міську раду, Привітненську сільську раду Локачинського району, Гіркополонківську сільську раду Луцького району.Розглянувши питання, Комісія взяла до уваги рішення суду. Члени комісії зазначали, що не мають повноважень зупиняти виборчий процес, який вже розпочався, у тому числі - у 34 ОТГ, яких стосується позов. Разом із тим, ЦВК вирішила згодом звернутися до Окружного адміністративного суду Києва за роз’ясненнями щодо його правової позиції.Раніше юристи зазначали, що сам позов і рішення суду не витримують критики. Додамо, що раніше ОПОРА повідомила, що 6 листопада 2018 року в Реєстрі судових рішень опррилюднили Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва щодо адміністративного позову народного депутата України Артема Вітка до Мінрегіонбуду України та 34 місцевих рад.2 листопада суд ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову депутата шляхом зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання до вирішення спору. Такий захід суду безпосередньо стосується 34 ОТГ, в яких перші місцеві вибори призначені на 23 грудня 2018 року і розпочався виборчий процес.Нагадаємо, що перші вибори у волинських ОТГ уже були під загрозою, адже Центральна виборча комісія гальмувала із рішенням про призначення волевиявлення. Пізніше ЦВК таки оголосила вибори у 9 волинських ОТГ та довибори у 7 ОТГ.

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