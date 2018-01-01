На «Ягодині» у чоловіка вилучили гвинтівку з прицілом та набоями. ФОТО

На митному посту «Ягодин» у чоловіка вилучили пневматичну гвинтівку з прицілом та набоями.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Волинські митники на посту Ягодин у ході повного митного огляду автомобіля виявили у його багажнику серед особистих речей пневматичну гвинтівку, приціл та 111 набоїв до неї.Зброя з написом на стволі STRIKER EDGE CAL. 5.5mm належала пасажиру, громадянину України. Нині вона вилучена для проведення експертизи.До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України. Відповідно до статті, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.