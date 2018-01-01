вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у чоловіка вилучили гвинтівку з прицілом та набоями. ФОТО

На «Ягодині» у чоловіка вилучили гвинтівку з прицілом та набоями. ФОТО
На митному посту «Ягодин» у чоловіка вилучили пневматичну гвинтівку з прицілом та набоями.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Волинські митники на посту Ягодин у ході повного митного огляду автомобіля виявили у його багажнику серед особистих речей пневматичну гвинтівку, приціл та 111 набоїв до неї.
Зброя з написом на стволі STRIKER EDGE CAL. 5.5mm належала пасажиру, громадянину України. Нині вона вилучена для проведення експертизи.

До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України. Відповідно до статті, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

На «Ягодині» у чоловіка вилучили гвинтівку з прицілом та набоями. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, Волинь, зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порахували, у скільки волинянам обійдеться кошик бакалії
Сьогодні, 11:36
Від шкільної парти до золотого весілля: неймовірна історія кохання волинського подружжя
Сьогодні, 11:26
На «Ягодині» у чоловіка вилучили гвинтівку з прицілом та набоями. ФОТО
Сьогодні, 11:07
У «ПортCity» відкрили віртуальний центр. ФОТО*
Сьогодні, 10:58
Повідомили про стан лучанина, який випав з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
На «Ягодині» вилучили гвинтівку з набоями. ФОТО На «Ягодині» вилучили гвинтівку з набоями. ФОТО
29 жовтень, 10:00
Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова
19 жовтень, 11:52
На Ягодині викрили осіб, які хотіли провезти наркотики в Україну. ФОТО На Ягодині викрили осіб, які хотіли провезти наркотики в Україну. ФОТО
16 жовтень, 15:51
На «Ягодині» затримали злочинця, який перебував у розшуку На «Ягодині» затримали злочинця, який перебував у розшуку
07 жовтень, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині «накрили» три нелегальні заправки. ФОТО
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 12:03
 0
Це елемент дестабілізації в Україні, – Ігор Лапін про фейкові вибори в ОРДЛО
Сьогодні, 12:01
 0
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
Сьогодні, 11:48
 0
Синоптики розповіли про погоду у найближчі дні
Сьогодні, 11:47
 0
Медіа
відео
1/8