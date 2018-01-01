Луцькому «Променю» повернули парковку





Відбулося це у понеділок, 12 листопада, – пише



«Як і раніше, 2 години користування паркомісцем абсолютно безкоштовне для всіх. Надалі, за кожну годину буде братися плата 10 гривень. Це необхідно для того, щоб парковка була у належному стані, охоронялася та нормально функціонувала», – розповів у коментарі ІА "Конкурент" директор РЦ «Промінь» Дмитро Грелюк.



Дмитро Грелюк нагадав, що 25 жовтня, «Проміньпарксервіс» виграв в суді апеляцію щодо парковки. Йдеться про скасування рішення виконкому, яким в односторонньому порядку було розірвано договір про співпрацю між «Проміньпарксервісом» та Луцьким плавальним басейном, згідно з яким хотіли забрати частину парковки в РЦ «Промінь».



«Суд вкотре довів, що рішення виконкому – незаконне. З нашого боку було виконано всі прописані умови і підстав для дострокового припинення співпраці між «Проміньпарксервісом» та спортшколою не було», – зазначив він.



Директор повідомив, що юристи розважального центру розіслали листи з повідомленням про відновлення звичного режиму парковки виконавчому комітету Луцької міської ради, керівництву Луцького плавального басейну, керівнику патрульної поліції у Волинській області Олександру Вовченку та начальнику Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області Олегу Кічуку. Зроблено це відповідно юридичної практики та з метою уникнення провокацій.



Нагадаємо: 18 травня луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством «Проміньпарксервіс». Договір передбачав облаштування за кошти «Променя» автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.



Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому «Промінь» подав до суду, 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.



Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні виступу в РЦ «Промінь» студії «Квартал-95», заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами встановили посеред парковки обмежувачі руху та демонтували металеві конструкції, які належать «Проміньпарксервісу». Згодом за це на заступника луцького мера правоохоронці відкрили «кримінал».



Один із власників розважального центру Андрій Покровський називає такі дії влади політичним тиском на нього. Він заявив, що таким чином влада розправляється з депутатами, які не є з провладної більшості і які є активними.



У серпні Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позивні вимоги товариства «Проміньпарксервіс» та скасував рішення виконкому, яким в односторонньому порядку було розірвано договір про співпрацю між «Проміньпарксервісом» та Луцьким плавальним басейном.



У жовтні, Північно-західний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги виконавчого комітету Луцької міської ради і залишив рішення суду першої інстанції щодо парковки без змін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькому РЦ «Промінь» повернули незаконно відібрану виконкомом Луцькради парковку.Відбулося це у понеділок, 12 листопада, – пише Конкурент «Як і раніше, 2 години користування паркомісцем абсолютно безкоштовне для всіх. Надалі, за кожну годину буде братися плата 10 гривень. Це необхідно для того, щоб парковка була у належному стані, охоронялася та нормально функціонувала», – розповів у коментарі ІА "Конкурент" директор РЦ «Промінь»Дмитро Грелюк нагадав, що 25 жовтня, «Проміньпарксервіс» виграв в суді апеляцію щодо парковки. Йдеться про скасування рішення виконкому, яким в односторонньому порядку було розірвано договір про співпрацю між «Проміньпарксервісом» та Луцьким плавальним басейном, згідно з яким хотіли забрати частину парковки в РЦ «Промінь».«Суд вкотре довів, що рішення виконкому – незаконне. З нашого боку було виконано всі прописані умови і підстав для дострокового припинення співпраці між «Проміньпарксервісом» та спортшколою не було», – зазначив він.Директор повідомив, що юристи розважального центру розіслали листи з повідомленням про відновлення звичного режиму парковки виконавчому комітету Луцької міської ради, керівництву Луцького плавального басейну, керівнику патрульної поліції у Волинській областіта начальнику Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області. Зроблено це відповідно юридичної практики та з метою уникнення провокацій.Нагадаємо: 18 травня луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством «Проміньпарксервіс». Договір передбачав облаштування за кошти «Променя» автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому «Промінь» подав до суду, 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні виступу в РЦ «Промінь» студії «Квартал-95», заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами, які належать «Проміньпарксервісу». Згодом за це на заступника луцького мера правоохоронці відкрили «кримінал».Один із власників розважального центруназиває такі дії влади політичним тиском на нього. Він заявив, що таким чином влада розправляється з депутатами, які не є з провладної більшості і які є активними.У серпні Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позивні вимоги товариства «Проміньпарксервіс» та скасував рішення виконкому, яким в односторонньому порядку було розірвано договір про співпрацю між «Проміньпарксервісом» та Луцьким плавальним басейном.У жовтні, Північно-західний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги виконавчого комітету Луцької міської ради і залишив рішення суду першої інстанції щодо парковки без змін.

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