Порахували, у скільки волинянам обійдеться кошик бакалії

Найдорожчий набір бакалії на Київщині, а найдешевший – на Тернопільщині. Волинь - серед "середнячків".Про це у Facebook повідомив генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мережМайже половина сімейного бюджету української родини залишається в продуктових крамницях або на ринках. І стрімке зростання цін на найдешевші крупи говорить про зростання попиту на них, як і на всі інші недорогі продукти. За останній рік кошик бакалії зріс в ціні на 7%.Рекордсменом зі зростання вартості є макарони, які подорожчали на 60%. Далі йдуть рис – на 26%, борошно – на 10% і олія соняшникова – на 6%. Подешевшали гречка і цукор, відповідно на 23% і 6%.Але до цього кошику не увійшли крупи, які найбільше подорожчали за рік: пшоно, ячна крупа та манка, тому що у 2017 році органи статистики не проводили моніторинг цін на ці продукти. Тільки з початку 2018 року за даними офіційної статистики пшоно зросло в ціні на 40%, ячка – на 20%, а манка – на 8%.А за даними Асоціації, тільки з лютого по жовтень 2018 року бакалійний кошик зріс в ціні на 10%. Так, зокрема, пшоно подорожчало на 38%, макарони – на 32%, ячна крупа – на 18%, рис – на 16%, манка і борошно – на 12% і олія – на 5%. А подешевшали гречка – на 8% і цукор – на 2%.Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж порахували, в якому регіоні найдорожчий і найдешевший набір бакалії за даними статистики, до якого увійшли: по 1кг рису, гречки, манки, ячної крупи і пшона, макаронів, борошна, цукру й літр олії соняшникової.За даними статистики на початок жовтня 2018 року, найдорожчий кошик бакалії в Київській області – 177грн, тоді як найдешевший в Тернопільській області – 147грн.Різниця у вартості складає 30грн.ТОП – 5 найдорожчих регіонів виглядає так: Київська область – 177грн, Закарпатська – 176грн, Київ – 174грн, Донецька – 173грн і Чернівецька область – 170грн.Перша п’ятірка найдешевших регіонів наступна: Тернопільська область – 147грн, Дніпропетровська – 152грн, Сумська – 153грн, Кіровоградська та Харківська – по 155грн.А середняками є: Івано-Франківська область – 167грн, Волинська – 165грн, Луганська – 162грн, Херсонська і Черкаська – по 160грн, Львівська – 159грн, Житомирська, Одеська й Запорізька – по 158грн, Миколаївська, Вінницька, Хмельницька, Рівненська і Полтавська – по 157грн, Чернігівська – 156грн.