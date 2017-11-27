Синоптики розповіли про погоду у найближчі дні





Про це повідомила синоптикНаталка Діденко, - пише



"Найближчими днями в Україні домінуватиме холодна погода. Зокрема, посилиться вітер, подекуди до штормових значень. Вночі очікується мінусова температура повітря, а також подекуди опади", - сказала синоптик.



За словами Діденко, у середу, 14 листопада, на західній Україні очікуються переважно дощі, а у північних областях - йтиме мокрий сніг з поривчастим вітром, а також низька температура повітря.



12 листопада на заході України температура повітря коливатиметься у межах від +9°C до +14°C, на півночі -1°C до +4°C, на сході -1°C до -2°C, у центрі України від +2°C до +4°C, на півдні у межах +8°C.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 листопада у всіх областях України прогнозують дощ із мокрим снігом.Про це повідомила синоптик, - пише Еспресо "Найближчими днями в Україні домінуватиме холодна погода. Зокрема, посилиться вітер, подекуди до штормових значень. Вночі очікується мінусова температура повітря, а також подекуди опади", - сказала синоптик.За словами Діденко, у середу, 14 листопада, на західній Україні очікуються переважно дощі, а у північних областях - йтиме мокрий сніг з поривчастим вітром, а також низька температура повітря.12 листопада на заході України температура повітря коливатиметься у межах від +9°C до +14°C, на півночі -1°C до +4°C, на сході -1°C до -2°C, у центрі України від +2°C до +4°C, на півдні у межах +8°C.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію