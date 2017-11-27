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Синоптики розповіли про погоду у найближчі дні

Синоптики розповіли про погоду у найближчі дні
14 листопада у всіх областях України прогнозують дощ із мокрим снігом.

Про це повідомила синоптикНаталка Діденко, - пише Еспресо.

"Найближчими днями в Україні домінуватиме холодна погода. Зокрема, посилиться вітер, подекуди до штормових значень. Вночі очікується мінусова температура повітря, а також подекуди опади", - сказала синоптик.

За словами Діденко, у середу, 14 листопада, на західній Україні очікуються переважно дощі, а у північних областях - йтиме мокрий сніг з поривчастим вітром, а також низька температура повітря.

12 листопада на заході України температура повітря коливатиметься у межах від +9°C до +14°C, на півночі -1°C до +4°C, на сході -1°C до -2°C, у центрі України від +2°C до +4°C, на півдні у межах +8°C.

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Теги: дощі, мокрий сніг, синоптик, погода
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