Майстер-клас з фетру у «Промені»*
Сьогодні, 16:57
10 листопада у Дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що у Промені на 2-му поверсі о 17:00 відбудеться майстер-клас «Фетрова сумочка».
Захоплюючий та неймовірно красивий творчий процес, в також в результаті – стильний аксесуар для вашої принцеси.
Вартість: 140 грн
Реєстрація: +380 (66) 755 07 57.
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Захоплюючий та неймовірно красивий творчий процес, в також в результаті – стильний аксесуар для вашої принцеси.
Вартість: 140 грн
Реєстрація: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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