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Майстер-клас з фетру у «Промені»*

Майстер-клас з фетру у «Промені»*
10 листопада у Дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що у Промені на 2-му поверсі о 17:00 відбудеться майстер-клас «Фетрова сумочка».

Захоплюючий та неймовірно красивий творчий процес, в також в результаті – стильний аксесуар для вашої принцеси.

Вартість: 140 грн

Реєстрація: +380 (66) 755 07 57.
Майстер-клас з фетру у «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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