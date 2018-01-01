Майстер-клас з фетру у «Промені»*





Захоплюючий та неймовірно красивий творчий процес, в також в результаті – стильний аксесуар для вашої принцеси.



Вартість: 140 грн



Реєстрація: +380 (66) 755 07 57.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 листопада у Дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що у Промені на 2-му поверсі о 17:00 відбудеться майстер-клас «Фетрова сумочка».Захоплюючий та неймовірно красивий творчий процес, в також в результаті – стильний аксесуар для вашої принцеси.Вартість: 140 грнРеєстрація: +380 (66) 755 07 57.

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