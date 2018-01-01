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На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО

На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
У Ковелі викрили банду наркоторговців амфетаміном.

Волинські правоохоронці провели спецоперацію із виявлення та припинення незаконної діяльності осіб, які займалися реалізацією амфетаміну через мережу Інтернет, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання і збут наркотичних засобів та психотропних речовин (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 307 КК України) правоохоронці провели низку санкціонованих судом обшуків у Ковелі.

Під час обшуків вилучили близько 0,5 кг синтезованого амфетаміну, кошти, одержані від незаконної діяльності, обладнання для фасування психотропів, а також холодну зброю.

Окрім того, виявлено на території міста і так звані "закладки" – розфасований невеликими дозами амфетамін, який зловмисники залишали для покупців в обумовлених місцях.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано чотирьох громадян, причетних до незаконного бізнесу.

Тривають першочергові слідчі дії, по завершенню яких буде вирішуватися питання про повідомлення громадянам про підозру у вчинених злочинах та про обрання їм запобіжних заходів.

На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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