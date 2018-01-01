На Волині зловили банду «наркобариг». ФОТО
Сьогодні, 11:48
У Ковелі викрили банду наркоторговців амфетаміном.
Волинські правоохоронці провели спецоперацію із виявлення та припинення незаконної діяльності осіб, які займалися реалізацією амфетаміну через мережу Інтернет, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання і збут наркотичних засобів та психотропних речовин (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 307 КК України) правоохоронці провели низку санкціонованих судом обшуків у Ковелі.
Під час обшуків вилучили близько 0,5 кг синтезованого амфетаміну, кошти, одержані від незаконної діяльності, обладнання для фасування психотропів, а також холодну зброю.
Окрім того, виявлено на території міста і так звані "закладки" – розфасований невеликими дозами амфетамін, який зловмисники залишали для покупців в обумовлених місцях.
У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано чотирьох громадян, причетних до незаконного бізнесу.
Тривають першочергові слідчі дії, по завершенню яких буде вирішуватися питання про повідомлення громадянам про підозру у вчинених злочинах та про обрання їм запобіжних заходів.
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Волинські правоохоронці провели спецоперацію із виявлення та припинення незаконної діяльності осіб, які займалися реалізацією амфетаміну через мережу Інтернет, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання і збут наркотичних засобів та психотропних речовин (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 307 КК України) правоохоронці провели низку санкціонованих судом обшуків у Ковелі.
Під час обшуків вилучили близько 0,5 кг синтезованого амфетаміну, кошти, одержані від незаконної діяльності, обладнання для фасування психотропів, а також холодну зброю.
Окрім того, виявлено на території міста і так звані "закладки" – розфасований невеликими дозами амфетамін, який зловмисники залишали для покупців в обумовлених місцях.
У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано чотирьох громадян, причетних до незаконного бізнесу.
Тривають першочергові слідчі дії, по завершенню яких буде вирішуватися питання про повідомлення громадянам про підозру у вчинених злочинах та про обрання їм запобіжних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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