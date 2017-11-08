Це елемент дестабілізації в Україні, – Ігор Лапін про фейкові вибори в ОРДЛО





Про це пише народний депутат Ігор Лапін в своєму блозі на censor.net.ua, - інформує



“Зрозуміло, що ні попередні, ні ці вибори ніхто, крім Росії, не визнає. Фейкові вибори – це так зване надання ОРДЛО статусу “квазідержави”. СБУ відкриває кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність України, в зв’язку із незаконними виборами на окупованих територіях. В парламенті припадає пилом мій законопроект 6170 про заборону колабораціонізму. Адже беручи участь у таких “виборах” – стаєш колаборантом. Колабораціонізм – це співпраця громадянина України з російською окупаційною владою та створеними чи підтримуваними незаконними збройними формуваннями. Так звані “вибори” на території ОРДЛО – яскравий цьому приклад”, – пише народний депутат.



“І звичайно, як би хто не відносився до Мінських домовленостей, такі дії Кремля – пряме їх порушення. Адже згідно цих домовленостей місцеві вибори повинні відбутися за українськими законами і після того, як буде відведено важке озброєння і на окупованій території буде забезпечено стійке перемир’я, допущені всі ЗМІ і міжнародні спостерігачі. Поки цього нема (а бойовики постійно порушують перемир’я) – ніяких виборів. Вважаю, що констатація факту порушення мінського формату автоматично має вводити нові персональні санкції щодо найближчого оточення Путіна”, – додав парламентар.



Ігор Лапін пояснює, що Путін йдучи на вибори в ОРДЛО ставить всіх перед фактом, що йому байдуже на весь світ. Фейкові вибори – це однозначно елемент дестабілізації в Україні перед виборами президента.



“Кремль ніколи не скривав, що має великі надії на зміну політичного керівництва в нашій країні. “Псевдовибори”, яким нинішня влада не може протидіяти – ознаки політтехнологій, які на руку кремлю. Всі розуміють, що від результатів цих виборів нічого не залежить. Так само і в нашій ситуації дуже вірогідно, що Росія буде намагатися посадити за стіл переговорів із нібито легітимно обраними керівниками. Очевидно, що санкції його не лякають. Санкціями більше, санкціями менше. Економіка Росії давно вже пристосувалася до економічних санкцій. Але все ж таки, вважаю, що Україна повинна диктувати порядок денний в питаннях санкційної політики щодо Росії. В парламенті зареєстрований законопроект 9116 “Про санкції”, де я є співавтором. Проект закону спрямований на забезпечення синхронізації санкцій з міжнародними партнерами. Пропонується покласти на Кабінет Міністрів України обов’язок у триденний строк виносити пропозицію щодо застосування Україною нових санкцій у випадку ухвалення відповідної резолюції Генеральної Асамблеї або Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, відповідного рішення або регламенту Ради Європейського Союзу, відповідного рішення уповноважених органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії або відповідного рішення уповноважених органів Сполучених Штатів Америки, що стосується запровадження санкцій.



Україна повинна показувати приклад в питаннях санкційної політики щодо Росії. Тоді буде зрозуміла логіка. Питання запровадження персональних санкцій щодо найближчого оточення Путіна по всьому світу – це питання, над яким потрібно працювати з ранку до вечора”, – підсумував Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 листопада відбулися вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей у зв’язку з тим, що термін повноважень керівників окупаційних адміністрацій завершується. Як відомо, попередні незаконні вибори відбулися в 2014 роціПро це пише народний депутат Ігор Лапін в своєму блозі на censor.net.ua, - інформує ВАР “Зрозуміло, що ні попередні, ні ці вибори ніхто, крім Росії, не визнає. Фейкові вибори – це так зване надання ОРДЛО статусу “квазідержави”. СБУ відкриває кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність України, в зв’язку із незаконними виборами на окупованих територіях. В парламенті припадає пилом мій законопроект 6170 про заборону колабораціонізму. Адже беручи участь у таких “виборах” – стаєш колаборантом. Колабораціонізм – це співпраця громадянина України з російською окупаційною владою та створеними чи підтримуваними незаконними збройними формуваннями. Так звані “вибори” на території ОРДЛО – яскравий цьому приклад”, – пише народний депутат.“І звичайно, як би хто не відносився до Мінських домовленостей, такі дії Кремля – пряме їх порушення. Адже згідно цих домовленостей місцеві вибори повинні відбутися за українськими законами і після того, як буде відведено важке озброєння і на окупованій території буде забезпечено стійке перемир’я, допущені всі ЗМІ і міжнародні спостерігачі. Поки цього нема (а бойовики постійно порушують перемир’я) – ніяких виборів. Вважаю, що констатація факту порушення мінського формату автоматично має вводити нові персональні санкції щодо найближчого оточення Путіна”, – додав парламентар.Ігор Лапін пояснює, що Путін йдучи на вибори в ОРДЛО ставить всіх перед фактом, що йому байдуже на весь світ. Фейкові вибори – це однозначно елемент дестабілізації в Україні перед виборами президента.“Кремль ніколи не скривав, що має великі надії на зміну політичного керівництва в нашій країні. “Псевдовибори”, яким нинішня влада не може протидіяти – ознаки політтехнологій, які на руку кремлю. Всі розуміють, що від результатів цих виборів нічого не залежить. Так само і в нашій ситуації дуже вірогідно, що Росія буде намагатися посадити за стіл переговорів із нібито легітимно обраними керівниками. Очевидно, що санкції його не лякають. Санкціями більше, санкціями менше. Економіка Росії давно вже пристосувалася до економічних санкцій. Але все ж таки, вважаю, що Україна повинна диктувати порядок денний в питаннях санкційної політики щодо Росії. В парламенті зареєстрований законопроект 9116 “Про санкції”, де я є співавтором. Проект закону спрямований на забезпечення синхронізації санкцій з міжнародними партнерами. Пропонується покласти на Кабінет Міністрів України обов’язок у триденний строк виносити пропозицію щодо застосування Україною нових санкцій у випадку ухвалення відповідної резолюції Генеральної Асамблеї або Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, відповідного рішення або регламенту Ради Європейського Союзу, відповідного рішення уповноважених органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії або відповідного рішення уповноважених органів Сполучених Штатів Америки, що стосується запровадження санкцій.Україна повинна показувати приклад в питаннях санкційної політики щодо Росії. Тоді буде зрозуміла логіка. Питання запровадження персональних санкцій щодо найближчого оточення Путіна по всьому світу – це питання, над яким потрібно працювати з ранку до вечора”, – підсумував Лапін.

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