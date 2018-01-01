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На Волині горіли житлові будинки

На Волині горіли житлові будинки
За тиждень волинські рятувальники ліквідували 18 пожеж.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС України у Волинській області.

Зокрема вночі 10 листопада у Любомлі рятувальники приборкали пожежу дерев’яної господарської споруди.

У селі Стенжаричі Володимир-Волинського району загорівся дерев'яний житловий будинок. А у місті Володимирі-Волинському ррятувальники ліквідували пожежу в підвальному приміщенні цегляного п’ятиповерхового житлового будинку.

Також сталася пожежа у селищі Благодатне. Вогнеборці загасили пожежу одноповерхової господарської цегляної споруди.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

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Теги: пожежа, Волинь, вогонь, рятувальник
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