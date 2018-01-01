На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 12:03
За тиждень волинські рятувальники ліквідували 18 пожеж.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС України у Волинській області.
Зокрема вночі 10 листопада у Любомлі рятувальники приборкали пожежу дерев’яної господарської споруди.
У селі Стенжаричі Володимир-Волинського району загорівся дерев'яний житловий будинок. А у місті Володимирі-Волинському ррятувальники ліквідували пожежу в підвальному приміщенні цегляного п’ятиповерхового житлового будинку.
Також сталася пожежа у селищі Благодатне. Вогнеборці загасили пожежу одноповерхової господарської цегляної споруди.
Причини виникнення пожеж встановлюються.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС України у Волинській області.
Зокрема вночі 10 листопада у Любомлі рятувальники приборкали пожежу дерев’яної господарської споруди.
У селі Стенжаричі Володимир-Волинського району загорівся дерев'яний житловий будинок. А у місті Володимирі-Волинському ррятувальники ліквідували пожежу в підвальному приміщенні цегляного п’ятиповерхового житлового будинку.
Також сталася пожежа у селищі Благодатне. Вогнеборці загасили пожежу одноповерхової господарської цегляної споруди.
Причини виникнення пожеж встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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