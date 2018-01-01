На Волині «накрили» три нелегальні заправки. ФОТО
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У Володимирі-Волинському викрили три підпільні АЗС.
Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у розслідуваному Володимир-Волинським відділом поліції кримінальному провадженні про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України).
У рамках розслідування провадження прокурори спільно з працівниками Управління захисту економіки в області, Володимир-Волинського міськрайвідділу УСБУ в області із залученням представників Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій та Управління Держпраці в області провели слідчі дії, в ході яких виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів у Володимирі-Волинському.
З місць незаконної реалізації нафтопродуктів вилучено 14 тонн дизельного палива та пристрої для заправки транспортних засобів.
Припинено діяльність трьох нелегальних АЗС.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про накладення арешту на матеріальні цінності.
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Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у розслідуваному Володимир-Волинським відділом поліції кримінальному провадженні про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України).
У рамках розслідування провадження прокурори спільно з працівниками Управління захисту економіки в області, Володимир-Волинського міськрайвідділу УСБУ в області із залученням представників Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій та Управління Держпраці в області провели слідчі дії, в ході яких виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів у Володимирі-Волинському.
З місць незаконної реалізації нафтопродуктів вилучено 14 тонн дизельного палива та пристрої для заправки транспортних засобів.
Припинено діяльність трьох нелегальних АЗС.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про накладення арешту на матеріальні цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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