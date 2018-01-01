На Волині «накрили» три нелегальні заправки. ФОТО

У Володимирі-Волинському викрили три підпільні АЗС.Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у розслідуваному Володимир-Волинським відділом поліції кримінальному провадженні про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України).У рамках розслідування провадження прокурори спільно з працівниками Управління захисту економіки в області, Володимир-Волинського міськрайвідділу УСБУ в області із залученням представників Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій та Управління Держпраці в області провели слідчі дії, в ході яких виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів у Володимирі-Волинському.З місць незаконної реалізації нафтопродуктів вилучено 14 тонн дизельного палива та пристрої для заправки транспортних засобів.Припинено діяльність трьох нелегальних АЗС.Досудове розслідування триває. Вирішується питання про накладення арешту на матеріальні цінності.