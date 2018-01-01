На українсько-білоруському кордоні затримали Volkswagen з перебитими номерами





Стосовно правопорушника склали протоколи про адмінправопорушення, - інформує Держприкордонслужба України.



Автомобіль встановленим порядком передали представникам Національної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Білоруссю в пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону виявили Volkswagen з невідповідністю номерів кузовів.Стосовно правопорушника склали протоколи про адмінправопорушення, - інформує Держприкордонслужба України.Автомобіль встановленим порядком передали представникам Національної поліції.

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