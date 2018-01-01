На українсько-білоруському кордоні затримали Volkswagen з перебитими номерами
Сьогодні, 12:34
На кордоні з Білоруссю в пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону виявили Volkswagen з невідповідністю номерів кузовів.
Стосовно правопорушника склали протоколи про адмінправопорушення, - інформує Держприкордонслужба України.
Автомобіль встановленим порядком передали представникам Національної поліції.
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Стосовно правопорушника склали протоколи про адмінправопорушення, - інформує Держприкордонслужба України.
Автомобіль встановленим порядком передали представникам Національної поліції.
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