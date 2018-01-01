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На українсько-білоруському кордоні затримали Volkswagen з перебитими номерами

На українсько-білоруському кордоні затримали Volkswagen з перебитими номерами
На кордоні з Білоруссю в пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону виявили Volkswagen з невідповідністю номерів кузовів.

Стосовно правопорушника склали протоколи про адмінправопорушення, - інформує Держприкордонслужба України.

Автомобіль встановленим порядком передали представникам Національної поліції.

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Теги: перебиті номера, Доманове, авто
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