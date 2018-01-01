Ціна готової квартири з ремонтом у «Юпітері» зменшилась. ФОТО*
Сьогодні, 12:59
У житловому комплексі «Юпітер», що у селі Липини під Луцьком, знизилася ціна на готову дворівневу квартиру – з якісним ремонтом, новими меблями і технікою.
Площа квартири – 106,32 кв. м. У квартирі – 4 кімнати, кухня і 2 санвузли. Вітальня з кухнею та санвузлом – на першому рівні, три кімнати і ще один санвузол – на другому. Житло – у вже зданому будинку, де поселилися перші мешканці, - інформує Перший.
Квартиру продає будівельна компанія «Інвестор». Забудовник обладнав житло усім необхідним. У квартирі – якісний ремонт, освітлення. Встановлені усі внутрішні двері. Споруджені добротні дерев’яні сходи. Вхідні двері – як на першому, так і на другому рівні квартири.
На кухні є усі меблі: шафи, плита, стіл зі стільцями і навіть кавоварка.
На вікнах усіх кімнат – гардини.
У вітальні – комфортний диван і плазмовий телевізор. У санвузлах – нова сантехніка, ванна, душова кабіна, продумане світло.
Квартира обладнана домофоном і сигналізацією. Продається з усією «начинкою».
Акційна ціна цієї квартири – $59000. (попередня ціна – $65000)
Єдиною умовою акції є готовність покупця оплатити повну вартість квартири.
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: https://www.investor.lutsk.ua/
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Площа квартири – 106,32 кв. м. У квартирі – 4 кімнати, кухня і 2 санвузли. Вітальня з кухнею та санвузлом – на першому рівні, три кімнати і ще один санвузол – на другому. Житло – у вже зданому будинку, де поселилися перші мешканці, - інформує Перший.
Квартиру продає будівельна компанія «Інвестор». Забудовник обладнав житло усім необхідним. У квартирі – якісний ремонт, освітлення. Встановлені усі внутрішні двері. Споруджені добротні дерев’яні сходи. Вхідні двері – як на першому, так і на другому рівні квартири.
На кухні є усі меблі: шафи, плита, стіл зі стільцями і навіть кавоварка.
На вікнах усіх кімнат – гардини.
У вітальні – комфортний диван і плазмовий телевізор. У санвузлах – нова сантехніка, ванна, душова кабіна, продумане світло.
Квартира обладнана домофоном і сигналізацією. Продається з усією «начинкою».
Акційна ціна цієї квартири – $59000. (попередня ціна – $65000)
Єдиною умовою акції є готовність покупця оплатити повну вартість квартири.
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: https://www.investor.lutsk.ua/
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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