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Ціна готової квартири з ремонтом у «Юпітері» зменшилась. ФОТО*

Ціна готової квартири з ремонтом у «Юпітері» зменшилась. ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер», що у селі Липини під Луцьком, знизилася ціна на готову дворівневу квартиру – з якісним ремонтом, новими меблями і технікою.

Площа квартири – 106,32 кв. м. У квартирі – 4 кімнати, кухня і 2 санвузли. Вітальня з кухнею та санвузлом – на першому рівні, три кімнати і ще один санвузол – на другому. Житло – у вже зданому будинку, де поселилися перші мешканці, - інформує Перший.

Квартиру продає будівельна компанія «Інвестор». Забудовник обладнав житло усім необхідним. У квартирі – якісний ремонт, освітлення. Встановлені усі внутрішні двері. Споруджені добротні дерев’яні сходи. Вхідні двері – як на першому, так і на другому рівні квартири.
Ціна готової квартири з ремонтом у «Юпітері» зменшилась. ФОТО*


На кухні є усі меблі: шафи, плита, стіл зі стільцями і навіть кавоварка.

На вікнах усіх кімнат – гардини.

У вітальні – комфортний диван і плазмовий телевізор. У санвузлах – нова сантехніка, ванна, душова кабіна, продумане світло.

Квартира обладнана домофоном і сигналізацією. Продається з усією «начинкою».


Акційна ціна цієї квартири – $59000. (попередня ціна – $65000)
Єдиною умовою акції є готовність покупця оплатити повну вартість квартири.

Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: https://www.investor.lutsk.ua/

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor





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Теги: Інвестор, Луцьк, продаж, квартира
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