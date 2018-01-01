Ціна готової квартири з ремонтом у «Юпітері» зменшилась. ФОТО*





Площа квартири – 106,32 кв. м. У квартирі – 4 кімнати, кухня і 2 санвузли. Вітальня з кухнею та санвузлом – на першому рівні, три кімнати і ще один санвузол – на другому. Житло – у вже зданому будинку, де поселилися перші мешканці, - інформує



Квартиру продає будівельна компанія «Інвестор». Забудовник обладнав житло усім необхідним. У квартирі – якісний ремонт, освітлення. Встановлені усі внутрішні двері. Споруджені добротні дерев’яні сходи. Вхідні двері – як на першому, так і на другому рівні квартири.





На кухні є усі меблі: шафи, плита, стіл зі стільцями і навіть кавоварка.



На вікнах усіх кімнат – гардини.



У вітальні – комфортний диван і плазмовий телевізор. У санвузлах – нова сантехніка, ванна, душова кабіна, продумане світло.



Квартира обладнана домофоном і сигналізацією. Продається з усією «начинкою».





Акційна ціна цієї квартири – $59000. (попередня ціна – $65000)

Єдиною умовою акції є готовність покупця оплатити повну вартість квартири.



Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Сайт: https://www.investor.lutsk.ua/



E-mail: [email protected]



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Юпітер», що у селі Липини під Луцьком, знизилася ціна на готову дворівневу квартиру – з якісним ремонтом, новими меблями і технікою.Площа квартири – 106,32 кв. м. У квартирі – 4 кімнати, кухня і 2 санвузли. Вітальня з кухнею та санвузлом – на першому рівні, три кімнати і ще один санвузол – на другому. Житло – у вже зданому будинку, де поселилися перші мешканці, - інформує Перший Квартиру продає будівельна компанія «Інвестор». Забудовник обладнав житло усім необхідним. У квартирі – якісний ремонт, освітлення. Встановлені усі внутрішні двері. Споруджені добротні дерев’яні сходи. Вхідні двері – як на першому, так і на другому рівні квартири.На кухні є усі меблі: шафи, плита, стіл зі стільцями і навіть кавоварка.На вікнах усіх кімнат – гардини.У вітальні – комфортний диван і плазмовий телевізор. У санвузлах – нова сантехніка, ванна, душова кабіна, продумане світло.Квартира обладнана домофоном і сигналізацією. Продається з усією «начинкою».Єдиною умовою акції є готовність покупця оплатити повну вартість квартири.

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