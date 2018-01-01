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Аварія на Волині: Mercedes врізався у бетонний паркан

Аварія на Волині: Mercedes врізався у бетонний паркан
У Камені-Каширському Mercedes Sprinter врізався у паркан.

Інцидент трапився 11 листопада, на вулиці Шевченка, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 30-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у бетонний паркан.

Внаслідок автопригоди волинянин отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.






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Теги: аварія, Волинь
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