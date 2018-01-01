Аварія на Волині: Mercedes врізався у бетонний паркан





Інцидент трапився 11 листопада, на вулиці Шевченка, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 30-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у бетонний паркан.



Внаслідок автопригоди волинянин отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському Mercedes Sprinter врізався у паркан.Інцидент трапився 11 листопада, на вулиці Шевченка, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 30-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у бетонний паркан.Внаслідок автопригоди волинянин отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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