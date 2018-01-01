Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО





Третій рік у приміщенні спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» проходять змагання, - пише



Головний суддя змагань Андрій Пушкар, багаторазовий чемпіон світу, володар кубка світу, заслужений майстер спорту України з армреслінгу виступив з вітальним словом та розповів про правила.



Серед учасників були три категорії: юнаки віком до 18 років, дорослі до 85 кг та більше 85 кг.



У 1-й підгрупі переможцем став Дмитро Романов, у 2-й – Ярослав Яльницький, у 3-й – Дмитро Пастух. Переможці були нагороджені грамотами, кубками та грошовими призами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 10-го листопада відбувся відкритий Чемпіонат міста з армреслінгу.Третій рік у приміщенні спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» проходять змагання, - пише Буг Головний суддя змагань, багаторазовий чемпіон світу, володар кубка світу, заслужений майстер спорту України з армреслінгу виступив з вітальним словом та розповів про правила.Серед учасників були три категорії: юнаки віком до 18 років, дорослі до 85 кг та більше 85 кг.У 1-й підгрупі переможцем став, у 2-й –, у 3-й –. Переможці були нагороджені грамотами, кубками та грошовими призами.

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