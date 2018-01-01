Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Сьогодні, 14:01
У Нововолинську 10-го листопада відбувся відкритий Чемпіонат міста з армреслінгу.
Третій рік у приміщенні спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» проходять змагання, - пише Буг.
Головний суддя змагань Андрій Пушкар, багаторазовий чемпіон світу, володар кубка світу, заслужений майстер спорту України з армреслінгу виступив з вітальним словом та розповів про правила.
Серед учасників були три категорії: юнаки віком до 18 років, дорослі до 85 кг та більше 85 кг.
У 1-й підгрупі переможцем став Дмитро Романов, у 2-й – Ярослав Яльницький, у 3-й – Дмитро Пастух. Переможці були нагороджені грамотами, кубками та грошовими призами.
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Третій рік у приміщенні спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» проходять змагання, - пише Буг.
Головний суддя змагань Андрій Пушкар, багаторазовий чемпіон світу, володар кубка світу, заслужений майстер спорту України з армреслінгу виступив з вітальним словом та розповів про правила.
Серед учасників були три категорії: юнаки віком до 18 років, дорослі до 85 кг та більше 85 кг.
У 1-й підгрупі переможцем став Дмитро Романов, у 2-й – Ярослав Яльницький, у 3-й – Дмитро Пастух. Переможці були нагороджені грамотами, кубками та грошовими призами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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