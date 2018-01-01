вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО

Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
У Нововолинську 10-го листопада відбувся відкритий Чемпіонат міста з армреслінгу.

Третій рік у приміщенні спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» проходять змагання, - пише Буг.

Головний суддя змагань Андрій Пушкар, багаторазовий чемпіон світу, володар кубка світу, заслужений майстер спорту України з армреслінгу виступив з вітальним словом та розповів про правила.

Серед учасників були три категорії: юнаки віком до 18 років, дорослі до 85 кг та більше 85 кг.

У 1-й підгрупі переможцем став Дмитро Романов, у 2-й – Ярослав Яльницький, у 3-й – Дмитро Пастух. Переможці були нагороджені грамотами, кубками та грошовими призами.

Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: армреслінг, чемпіонат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зловили мешканців, які зливали нечистоти на дорогу
Сьогодні, 14:24
У Луцьку «Замок Любарта» дасть концерт та презентує нову команду
Сьогодні, 14:12
Як у Нововолинську проходив чемпіонат з армреслінгу. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Під Чорнобилем автомобіль на смерть збив лося. ФОТО
Сьогодні, 13:30
Чоловіка, який випав з мосту в Луцьку, врятували перехожі
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
Учитель фізкультури з Волині завоював «бронзу» на чемпіонаті світу з самбо Учитель фізкультури з Волині завоював «бронзу» на чемпіонаті світу з самбо
02 листопад, 14:09
У Луцьку відбувся чемпіонат з бразильського джіу-джитсу. ФОТО У Луцьку відбувся чемпіонат з бразильського джіу-джитсу. ФОТО
28 жовтень, 15:35
На чемпіонат з хортингу до Луцька приїхали спортсмени з кількох областей. ВІДЕО На чемпіонат з хортингу до Луцька приїхали спортсмени з кількох областей. ВІДЕО
01 жовтень, 03:31
Волиняни у складі збірної вибороли срібло на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО Волиняни у складі збірної вибороли срібло на чемпіонаті Європи з каное. ФОТО
29 липень, 20:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому зоопарку – пухнасте поповнення
Сьогодні, 15:10
 0
Різні правоохоронні структури по-своєму трактують закон, – луцький депутат про «Освіту»
Сьогодні, 15:02
 0
Повідомили про стан чоловіка, який випав з мосту у Луцьку
Сьогодні, 14:55
 0
Безлад і чагарники: волиняни скаржаться на неприбраний цвинтар. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
У Луцьку зловили мешканців, які зливали нечистоти на дорогу
Сьогодні, 14:24
 0
Медіа
відео
1/8