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У Луцьку – сольний концерт команди «Замок Любарта»

У Луцьку – сольний концерт команди «Замок Любарта»
У Луцьку з сольним гумористичним концертом виступить команда «Замок Любарта».

Про це повідомили організатори події.

На своєму прощальному концерті команда Замок Любарта обіцяла повернутись з новими силами.

Отож: Луцьк, Палац Культури, 3 січня, о 20:00 команда Замок Любарта запрошує на свій сольний гумористичний концерт "Краще та найкраще", а також презентацію нової команди. А ще о 17:00 відбудеться додатковий концерт.

«Зізнайся, тобі цікаво, що з цього вийде! Доїдай олів'є і швидко до нас!» – йдеться у повідомленні.

https://lutsk.karabas.com/ua/zamok-lyubarta-1/order/
У Луцьку – сольний концерт команди «Замок Любарта»

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Теги: Замок Любарта, гумор, Луцьк
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