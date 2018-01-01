У Луцьку «Замок Любарта» дасть концерт та презентує нову команду





Про це повідомили організатори події.



На своєму прощальному концерті команда Замок Любарта обіцяла повернутись з новими силами.



Отож: Луцьк, Палац Культури, 3 січня, о 20:00 команда Замок Любарта запрошує на свій сольний гумористичний концерт "Краще та найкраще", а також презентацію НОВОЇ КОМАНДИ.



«Зізнайся, тобі цікаво, що з цього вийде! Доїдай олів'є і швидко до нас!» – йдеться у повідомленні.



https://lutsk.karabas.com/ua/zamok-lyubarta-1/order/



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з сольним гумористичним концертом виступить команда «Замок Любарта».Про це повідомили організатори події.На своєму прощальному концерті команда Замок Любарта обіцяла повернутись з новими силами.Отож: Луцьк, Палац Культури, 3 січня, о 20:00 команда Замок Любарта запрошує на свій сольний гумористичний концерт "Краще та найкраще", а також презентацію НОВОЇ КОМАНДИ.«Зізнайся, тобі цікаво, що з цього вийде! Доїдай олів'є і швидко до нас!» – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію