У Луцьку «Замок Любарта» дасть концерт та презентує нову команду
Сьогодні, 14:12
У Луцьку з сольним гумористичним концертом виступить команда «Замок Любарта».
Про це повідомили організатори події.
На своєму прощальному концерті команда Замок Любарта обіцяла повернутись з новими силами.
Отож: Луцьк, Палац Культури, 3 січня, о 20:00 команда Замок Любарта запрошує на свій сольний гумористичний концерт "Краще та найкраще", а також презентацію НОВОЇ КОМАНДИ.
«Зізнайся, тобі цікаво, що з цього вийде! Доїдай олів'є і швидко до нас!» – йдеться у повідомленні.
https://lutsk.karabas.com/ua/zamok-lyubarta-1/order/
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Про це повідомили організатори події.
На своєму прощальному концерті команда Замок Любарта обіцяла повернутись з новими силами.
Отож: Луцьк, Палац Культури, 3 січня, о 20:00 команда Замок Любарта запрошує на свій сольний гумористичний концерт "Краще та найкраще", а також презентацію НОВОЇ КОМАНДИ.
«Зізнайся, тобі цікаво, що з цього вийде! Доїдай олів'є і швидко до нас!» – йдеться у повідомленні.
https://lutsk.karabas.com/ua/zamok-lyubarta-1/order/
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