У Луцьку зловили мешканців, які зливали нечистоти на дорогу
Сьогодні, 14:24
У Луцьку люди зливали нечистоти на дорогу.
Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у Facebook.
Так, мешканці вулиці Довженка,6 вивели зливну трубу на територію загального користування, замість того, щоб зливати нечистоти в каналізацію.
Інспектори склали на порушників адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення п.п. 2.5.5.1.1. "Правил благоустрою міста Луцька". Тепер їм доведеться сплатити штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Його розмір визначить адміністративна комісія за їх місцем проживання.
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Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у Facebook.
Так, мешканці вулиці Довженка,6 вивели зливну трубу на територію загального користування, замість того, щоб зливати нечистоти в каналізацію.
Інспектори склали на порушників адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення п.п. 2.5.5.1.1. "Правил благоустрою міста Луцька". Тепер їм доведеться сплатити штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Його розмір визначить адміністративна комісія за їх місцем проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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