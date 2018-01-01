У Луцьку зловили мешканців, які зливали нечистоти на дорогу

У Луцьку люди зливали нечистоти на дорогу.Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у Facebook.Так, мешканці вулиці Довженка,6 вивели зливну трубу на територію загального користування, замість того, щоб зливати нечистоти в каналізацію.Інспектори склали на порушників адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП за порушення п.п. 2.5.5.1.1. "Правил благоустрою міста Луцька". Тепер їм доведеться сплатити штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Його розмір визначить адміністративна комісія за їх місцем проживання.