Безлад і чагарники: волиняни скаржаться на неприбраний цвинтар. ФОТО





Про це пише місцева мешканка Тетяна, - інформує



«Приїхала на Дмитрівську поминальну провідати могилки рідних у Рожищі. Прикро вразив безлад на цвинтарі. Добре, що позрізали старі дерева, але зілля та чагарники справляють гнітюче враження. Хтось, можливо, погано дбає за останнє місце спочинку своїх родичів, але ж є могилки, які справді доглядати нікому: або не лишилось ні рідних ні близьких, або ж вони вже й самі немічні, або виїхали за кордон», — пише жінка.



Жінка зауважила, що "шефство" над кладовищем мають взяти органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких є відповідні комунальні служби. І хоча б двічі на рік потрібно прибрати на кладовищі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі скаржаться на безлад на кладовищі.Про це пише місцева мешканка Тетяна, - інформує Район.Рожище «Приїхала на Дмитрівську поминальну провідати могилки рідних у Рожищі. Прикро вразив безлад на цвинтарі. Добре, що позрізали старі дерева, але зілля та чагарники справляють гнітюче враження. Хтось, можливо, погано дбає за останнє місце спочинку своїх родичів, але ж є могилки, які справді доглядати нікому: або не лишилось ні рідних ні близьких, або ж вони вже й самі немічні, або виїхали за кордон», — пише жінка.Жінка зауважила, що "шефство" над кладовищем мають взяти органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких є відповідні комунальні служби. І хоча б двічі на рік потрібно прибрати на кладовищі.

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