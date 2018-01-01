Безлад і чагарники: волиняни скаржаться на неприбраний цвинтар. ФОТО
Сьогодні, 14:38
У Рожищі скаржаться на безлад на кладовищі.
Про це пише місцева мешканка Тетяна, - інформує Район.Рожище.
«Приїхала на Дмитрівську поминальну провідати могилки рідних у Рожищі. Прикро вразив безлад на цвинтарі. Добре, що позрізали старі дерева, але зілля та чагарники справляють гнітюче враження. Хтось, можливо, погано дбає за останнє місце спочинку своїх родичів, але ж є могилки, які справді доглядати нікому: або не лишилось ні рідних ні близьких, або ж вони вже й самі немічні, або виїхали за кордон», — пише жінка.
Жінка зауважила, що "шефство" над кладовищем мають взяти органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких є відповідні комунальні служби. І хоча б двічі на рік потрібно прибрати на кладовищі.
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Про це пише місцева мешканка Тетяна, - інформує Район.Рожище.
«Приїхала на Дмитрівську поминальну провідати могилки рідних у Рожищі. Прикро вразив безлад на цвинтарі. Добре, що позрізали старі дерева, але зілля та чагарники справляють гнітюче враження. Хтось, можливо, погано дбає за останнє місце спочинку своїх родичів, але ж є могилки, які справді доглядати нікому: або не лишилось ні рідних ні близьких, або ж вони вже й самі немічні, або виїхали за кордон», — пише жінка.
Жінка зауважила, що "шефство" над кладовищем мають взяти органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких є відповідні комунальні служби. І хоча б двічі на рік потрібно прибрати на кладовищі.
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