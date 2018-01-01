Різні правоохоронні структури по-своєму трактують закон, – луцький депутат про «Освіту»

У головному управлінні Національної поліції у Волинській області не бачать правопорушень щодо продажу приміщення книгарні освіта, що на проспекті Волі, 8.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради«Вже місяць як книгарня "Освіта" в центрі Луцька знаходиться без продовженого договору оренди, а приміщення рішенням міської ради внесено в перелік об'єктів на продаж», – йдеться у дописі.Данильчук зазначив, що він направив запит у правоохоронні органи.«Та дивина - різні правоохоронні структури по-своєму трактують законодавство. Якщощоб його скасувати, то управління національної поліції не бачить ніяких правопорушень», – пише депутат.У документі повідомили, що в «наявних матеріалах відсутні дані, які б вказували на наявність кримінального правопорушення».