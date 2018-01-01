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Різні правоохоронні структури по-своєму трактують закон, – луцький депутат про «Освіту»

Різні правоохоронні структури по-своєму трактують закон, – луцький депутат про «Освіту»
У головному управлінні Національної поліції у Волинській області не бачать правопорушень щодо продажу приміщення книгарні освіта, що на проспекті Волі, 8.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук.

«Вже місяць як книгарня "Освіта" в центрі Луцька знаходиться без продовженого договору оренди, а приміщення рішенням міської ради внесено в перелік об'єктів на продаж», – йдеться у дописі.

Данильчук зазначив, що він направив запит у правоохоронні органи.

«Та дивина - різні правоохоронні структури по-своєму трактують законодавство. Якщо прокуратура визнає рішення міської ради незаконним та, відповідно, подала позов до суду щоб його скасувати, то управління національної поліції не бачить ніяких правопорушень», – пише депутат.

У документі повідомили, що в «наявних матеріалах відсутні дані, які б вказували на наявність кримінального правопорушення».
Різні правоохоронні структури по-своєму трактують закон, – луцький депутат про «Освіту»

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Теги: книгарня, Луцьк, "Освіта", Павло Данильчук
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Коментарі 1
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У нацполіції бачать порушення завжди там - де їз особисто стосується - все решта не стосується
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