Різні правоохоронні структури по-своєму трактують закон, – луцький депутат про «Освіту»
Сьогодні, 15:02
У головному управлінні Національної поліції у Волинській області не бачать правопорушень щодо продажу приміщення книгарні освіта, що на проспекті Волі, 8.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук.
«Вже місяць як книгарня "Освіта" в центрі Луцька знаходиться без продовженого договору оренди, а приміщення рішенням міської ради внесено в перелік об'єктів на продаж», – йдеться у дописі.
Данильчук зазначив, що він направив запит у правоохоронні органи.
«Та дивина - різні правоохоронні структури по-своєму трактують законодавство. Якщо прокуратура визнає рішення міської ради незаконним та, відповідно, подала позов до суду щоб його скасувати, то управління національної поліції не бачить ніяких правопорушень», – пише депутат.
У документі повідомили, що в «наявних матеріалах відсутні дані, які б вказували на наявність кримінального правопорушення».
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Павло Данильчук.
«Вже місяць як книгарня "Освіта" в центрі Луцька знаходиться без продовженого договору оренди, а приміщення рішенням міської ради внесено в перелік об'єктів на продаж», – йдеться у дописі.
Данильчук зазначив, що він направив запит у правоохоронні органи.
«Та дивина - різні правоохоронні структури по-своєму трактують законодавство. Якщо прокуратура визнає рішення міської ради незаконним та, відповідно, подала позов до суду щоб його скасувати, то управління національної поліції не бачить ніяких правопорушень», – пише депутат.
У документі повідомили, що в «наявних матеріалах відсутні дані, які б вказували на наявність кримінального правопорушення».
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Коментарі 1
У нацполіції бачать порушення завжди там - де їз особисто стосується - все решта не стосується
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