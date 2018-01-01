Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО





Лучани активно купують теплі светри та рукавички, дістають із шаф пуховики, кутаються у пледи. Щоб зігрітися мешканці та гості міста ховаються у затишних кав'ярнях.



Якщо ж часу обмаль - беруть гарячі напої з собою. Один із найпопулярніших - кава. Вона не лише бадьорить, а й містить необхідні для організму поживні речовини. Наприклад, в одній порції кави міститься 11 % добової норми вітаміну B2, вітамін B5, а також калій і магній.



Хтось полюбляє пити каву з молоком, дехто - з корицею, хтось - із солодкими топінгами. Малечі ж батьки найчастіше купують какао.



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