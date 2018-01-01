У Луцькому зоопарку – пухнасте поповнення

У Луцькому зоопарку з'явилися нові тваринки.Так, листопадовою приємністю стала поява у трьох песців. Усі нормально пережили дорогу й уже звикли до нових умов проживання,- повідомили у звіринці."Новосели - подарунок від нашого постійного партнера та просто хорошого друга Київського зоологічного парку загальнодержавного значення. Тут уже є такі пухнастики, тож збільшити колекцію запропонували Луцьку, на що ми радо погодилися. І запевняємо: зробимо усе, щоб вони жили у нас довго та комфортно. Цих полярних лисичок врятувало від смерті те, що у людському світі підходить під формулювання "не такий, як усі". А ще - збіг обставин. Бо вони - донедавна мешканці звіроферми, де тварин розводять для хутра. І виявилося, що саме ці песці, так би мовити, неформат. Їхні шубки на шуби не підходять через те, що не надто пухнасті. Їх мали просто знищити, але, на щастя, втрутилися небайдужі і тварин просто привезли до Київського зоопарку. Ну а далі ви вже знаєте...", - йдеться у дописі."Отож, приходьте - пустотливі "хлопчиська" Альфа, Мовчун і Самі, яких зазнімкував Павло Березюк, подарують вам гарний настрій. Як і інші наші підопічні, яких уже кілька сотень особин ;) А ще Луцький зоопарк - то чудова можливість помилуватися осіннім різнобарв'ям. Бо ми все робимо з любов'ю, як і належить у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста!" - повідомили у зоопарку.