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ПриватБанк продовжив до кінця року пільговий проїзд у столичному метро за безконтактними картками Visa*

ПриватБанк продовжив до кінця року пільговий проїзд у столичному метро за безконтактними картками Visa*
ПриватБанк продовжив до кінця року пільговий режим проїзду за безконтактними картками Visa в київському метро та в усіх видах міського транспорту Житомира, обладнаного терміналами для безготівкових розрахунків.

Як повідомили в банку, до 31 грудня в разі оплати на турнікетах київського метро безконтактною карткою Visa двічі на день банк компенсуватиме 3 грн вартості проїзду. Також пощастить власникам NFC-смартфонів, якщо оплачувати проїзд карткою Visa зовсім безконтактно.

За півціни зможуть подорожувати до кінця року й жителі Житомира, якщо користуватися міським транспортом та оплачувати проїзд безконтактними картками Visa. За умовами акції її учасники отримають гарантоване повернення коштів у сумі до 50% вартості кожної поїздки на основний картковий рахунок.

Отримати миттєву безконтактну картку Visa можна до 31 грудня в будь-якому відділенні ПриватБанку в столиці та Житомирі безкоштовно.

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Теги: ПриватБанк
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