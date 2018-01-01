ПриватБанк продовжив до кінця року пільговий проїзд у столичному метро за безконтактними картками Visa*





Як повідомили в банку, до 31 грудня в разі оплати на турнікетах



За півціни зможуть подорожувати до кінця року й жителі Житомира, якщо користуватися міським транспортом та оплачувати проїзд безконтактними картками Visa. За умовами



Отримати миттєву безконтактну картку Visa можна до 31 грудня в будь-якому відділенні ПриватБанку в столиці та Житомирі безкоштовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПриватБанк продовжив до кінця року пільговий режим проїзду за безконтактними картками Visa в київському метро та в усіх видах міського транспорту Житомира, обладнаного терміналами для безготівкових розрахунків.Як повідомили в банку, до 31 грудня в разі оплати на турнікетах київського метро безконтактною карткою Visa двічі на день банк компенсуватиме 3 грн вартості проїзду. Також пощастить власникам NFC-смартфонів, якщо оплачувати проїзд карткою Visa зовсім безконтактно.За півціни зможуть подорожувати до кінця року й жителі Житомира, якщо користуватися міським транспортом та оплачувати проїзд безконтактними картками Visa. За умовами акції її учасники отримають гарантоване повернення коштів у сумі до 50% вартості кожної поїздки на основний картковий рахунок.Отримати миттєву безконтактну картку Visa можна до 31 грудня в будь-якому відділенні ПриватБанку в столиці та Житомирі безкоштовно.

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