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Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі

Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі
У місті Люблін (Польща) відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс «Fountain of Inspiration», де юні вокалісти з Волині здобули низку нагород.

На мистецьке дійство з'їхалося 1000 учасників з Польщі, України, Білорусі, Росії та Болгарії, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Ковель представляли вихованці народного художнього колективу - студії естрадного співу «Нові таланти» Палацу учнівської молоді імені Івана Франка.

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк та члени журі високо оцінили творчість юних ковельчан. Лауреатами фестивалю стали: Вероніка Осіпчук - перша премія, Божена Кисляк, Артем Кисляк, Ангеліна Кликоцюк і Анна Корж - друга премія.

Крім цього, вихованці "Нових талантів" побували на V Міжнародному фестивалі-конкурсі «GRAND FEST КАМ’ЯНЕЦЬ – 2018». Там теж було відзначено талановитих ковельських вокалістів.

Марія Війтик здобула другу премію, Еліна Ковальчук, Валерія Козлова, Вероніка Фомська – третю, Даниїл Сухий – четверту.

Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі
Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі
Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі
Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі

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Теги: Ковель, діти, вокалісти
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