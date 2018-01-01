Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі
Сьогодні, 21:20
У місті Люблін (Польща) відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс «Fountain of Inspiration», де юні вокалісти з Волині здобули низку нагород.
На мистецьке дійство з'їхалося 1000 учасників з Польщі, України, Білорусі, Росії та Болгарії, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Ковель представляли вихованці народного художнього колективу - студії естрадного співу «Нові таланти» Палацу учнівської молоді імені Івана Франка.
Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк та члени журі високо оцінили творчість юних ковельчан. Лауреатами фестивалю стали: Вероніка Осіпчук - перша премія, Божена Кисляк, Артем Кисляк, Ангеліна Кликоцюк і Анна Корж - друга премія.
Крім цього, вихованці "Нових талантів" побували на V Міжнародному фестивалі-конкурсі «GRAND FEST КАМ’ЯНЕЦЬ – 2018». Там теж було відзначено талановитих ковельських вокалістів.
Марія Війтик здобула другу премію, Еліна Ковальчук, Валерія Козлова, Вероніка Фомська – третю, Даниїл Сухий – четверту.
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На мистецьке дійство з'їхалося 1000 учасників з Польщі, України, Білорусі, Росії та Болгарії, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Ковель представляли вихованці народного художнього колективу - студії естрадного співу «Нові таланти» Палацу учнівської молоді імені Івана Франка.
Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк та члени журі високо оцінили творчість юних ковельчан. Лауреатами фестивалю стали: Вероніка Осіпчук - перша премія, Божена Кисляк, Артем Кисляк, Ангеліна Кликоцюк і Анна Корж - друга премія.
Крім цього, вихованці "Нових талантів" побували на V Міжнародному фестивалі-конкурсі «GRAND FEST КАМ’ЯНЕЦЬ – 2018». Там теж було відзначено талановитих ковельських вокалістів.
Марія Війтик здобула другу премію, Еліна Ковальчук, Валерія Козлова, Вероніка Фомська – третю, Даниїл Сухий – четверту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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