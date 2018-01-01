Сім будинків у Луцьку – без тепла. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Бригади ДКП «Луцьктепло» ліквідовують аварії на підземній тепломережі.



Начальник 1-го теплового району Вадим Безносиков розповів, що аварія трапилася минулого тижня. Зараз комунальники шукають способи відновлення тепломережі під проїжджою частиною.



«Дорогу ми не риємо, там труба в гільзі. Гільза – діаметром 500 міліметрів. Тут дуже багато комунікацій: є газ, є кабель силовий і кабель освітлення іде. Будемо старатися під ними протягувати труби і протягувати на ту сторону, на ту камеру, що на Перемоги, 3. І так будемо з'єднуватись.



Без тепла приміщення «досафу», Перемоги, 3 і Перемоги, 1А. Будемо старатися закінчити роботи якнайшвидше», – розповів Вадим Безносиков.



Опалювальний сезон у Луцьку не відновили у семи багатоповерхівках, розповів головний інженер ДКП «Луцьктепло» Володимир Біньковський. Окрім проспекту Перемоги не обігріваються квартири в деяких будинках на проспекті Волі та вулиці Вороніхіна.



«Практично проблем із відновленням централізованого опалення по садочках, школах, лікарняних закладах не було, вони практично відновилися в той же день. По житлових будинках... Той період ми використали, щоб ліквідували деякі витоки. Так само ЖКГ займалися ліквідацією витоків по своїх будинках, бо були такі ситуації, що доводилося відключати деякі об'єкти через витоків по внутрішньобудинкових мережах», – зазначив інженер.



Зношеність тепломереж найбільше позначається на опалювальному сезоні. З його слів, протяжність труб у Луцьку – 132 кілометри. Дотепер замінили трохи більше 7 кілометрів.



На рівень роботи підприємства впливає і рівень розрахунків за надані послуги. На сьогодні лучани заборгували за спожите тепло 42 мільйони гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім багатоповерхівок Луцька сьогодні - без тепла. Опалювальний сезон у них не відновили через пориви підземних тепломереж.Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь Бригади ДКП «Луцьктепло» ліквідовують аварії на підземній тепломережі.Начальник 1-го теплового районурозповів, що аварія трапилася минулого тижня. Зараз комунальники шукають способи відновлення тепломережі під проїжджою частиною.«Дорогу ми не риємо, там труба в гільзі. Гільза – діаметром 500 міліметрів. Тут дуже багато комунікацій: є газ, є кабель силовий і кабель освітлення іде. Будемо старатися під ними протягувати труби і протягувати на ту сторону, на ту камеру, що на Перемоги, 3. І так будемо з'єднуватись.Без тепла приміщення «досафу», Перемоги, 3 і Перемоги, 1А. Будемо старатися закінчити роботи якнайшвидше», – розповів Вадим Безносиков.Опалювальний сезон у Луцьку не відновили у семи багатоповерхівках, розповів головний інженер ДКП «Луцьктепло». Окрім проспекту Перемоги не обігріваються квартири в деяких будинках на проспекті Волі та вулиці Вороніхіна.«Практично проблем із відновленням централізованого опалення по садочках, школах, лікарняних закладах не було, вони практично відновилися в той же день. По житлових будинках... Той період ми використали, щоб ліквідували деякі витоки. Так само ЖКГ займалися ліквідацією витоків по своїх будинках, бо були такі ситуації, що доводилося відключати деякі об'єкти через витоків по внутрішньобудинкових мережах», – зазначив інженер.Зношеність тепломереж найбільше позначається на опалювальному сезоні. З його слів, протяжність труб у Луцьку – 132 кілометри. Дотепер замінили трохи більше 7 кілометрів.На рівень роботи підприємства впливає і рівень розрахунків за надані послуги. На сьогодні лучани заборгували за спожите тепло 42 мільйони гривень.

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