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На Волині впіймали мисливців, які полювали з порушеннями

На Волині впіймали мисливців, які полювали з порушеннями
На Волині з початку відкриття мисливського сезону ведеться посилене цілодобове патрулювання лісових масивів.

Так, лише протягом минулих вихідних виявили 43 порушення щодо дотримання правил полювання, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

У всіх випадках склали протоколи про адміністративні порушення та наклали штрафів на суму 4384 грн. Загалом за мисливський сезон 2018 року складено 226 адмінпротоколів.

Тож мисливцям вкотре нагадують про необхідність дотримання правил полювання та наявність потрібних документів:

– посвідчення мисливця;
– щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
– дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензію, відстрільна картка тощо);
– відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання;
– паспорти на собак мисливських порід у разі їх використання під час полювання.

На Волині впіймали мисливців, які полювали з порушеннями
На Волині впіймали мисливців, які полювали з порушеннями
На Волині впіймали мисливців, які полювали з порушеннями



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Теги: полювання, сезон, Волинь
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