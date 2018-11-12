Шестирічна дитина отруїлася консервованими грибами





Про це повідомили у прес-службі ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр", – передає



"12.11.2018 року надійшло повідомлення про реєстрацію випадку отруєння грибами з трьома потерпілими в с. Володимирівка Кіровоградського району, Кіровоградської області, з яких один - шестирічна дитина", - розповіли у центрі.



Як зазначається, потерпілі, нехтуючи власним здоров’ям та життям дитини, відмовилися від госпіталізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кіровоградській області троє людей отруїлися консервованими дикорослими грибами.Про це повідомили у прес-службі ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр", – передає ТСН "12.11.2018 року надійшло повідомлення про реєстрацію випадку отруєння грибами з трьома потерпілими в с. Володимирівка Кіровоградського району, Кіровоградської області, з яких один - шестирічна дитина", - розповіли у центрі.Як зазначається, потерпілі, нехтуючи власним здоров’ям та життям дитини, відмовилися від госпіталізації.

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