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Шестирічна дитина отруїлася консервованими грибами

Шестирічна дитина отруїлася консервованими грибами
У Кіровоградській області троє людей отруїлися консервованими дикорослими грибами.

Про це повідомили у прес-службі ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр", – передає ТСН.

"12.11.2018 року надійшло повідомлення про реєстрацію випадку отруєння грибами з трьома потерпілими в с. Володимирівка Кіровоградського району, Кіровоградської області, з яких один - шестирічна дитина", - розповіли у центрі.

Як зазначається, потерпілі, нехтуючи власним здоров’ям та життям дитини, відмовилися від госпіталізації.

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Теги: гриби, отруєння, лікарня
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