Шестирічна дитина отруїлася консервованими грибами
Сьогодні, 16:31
У Кіровоградській області троє людей отруїлися консервованими дикорослими грибами.
Про це повідомили у прес-службі ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр", – передає ТСН.
"12.11.2018 року надійшло повідомлення про реєстрацію випадку отруєння грибами з трьома потерпілими в с. Володимирівка Кіровоградського району, Кіровоградської області, з яких один - шестирічна дитина", - розповіли у центрі.
Як зазначається, потерпілі, нехтуючи власним здоров’ям та життям дитини, відмовилися від госпіталізації.
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Про це повідомили у прес-службі ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр", – передає ТСН.
"12.11.2018 року надійшло повідомлення про реєстрацію випадку отруєння грибами з трьома потерпілими в с. Володимирівка Кіровоградського району, Кіровоградської області, з яких один - шестирічна дитина", - розповіли у центрі.
Як зазначається, потерпілі, нехтуючи власним здоров’ям та життям дитини, відмовилися від госпіталізації.
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