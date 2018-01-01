У справі вбивства Гандзюк арештували екс-помічника народного депутата
Сьогодні, 16:58
У справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.
Про це повідомила у Twitter прес-секретар Генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, - передає УНН.
“Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 ККУ)”, — повідомила Л.Сарган.
Зазначимо, активісти називали І.Павловського посередником між виконавцями і замовником нападу.
СБУ наразі працює над встановленням замовника убивства Гандзюк, відпрацьовується 12 версій.
Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.
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Про це повідомила у Twitter прес-секретар Генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, - передає УНН.
“Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 ККУ)”, — повідомила Л.Сарган.
Зазначимо, активісти називали І.Павловського посередником між виконавцями і замовником нападу.
СБУ наразі працює над встановленням замовника убивства Гандзюк, відпрацьовується 12 версій.
Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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