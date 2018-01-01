У справі вбивства Гандзюк арештували екс-помічника народного депутата

Катерини Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.



Про це повідомила у Twitter прес-секретар Генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, - передає



“Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 ККУ)”, — повідомила Л.Сарган.



Зазначимо, активісти називали І.Павловського посередником між виконавцями і замовником нападу.



СБУ наразі працює над встановленням замовника убивства Гандзюк, відпрацьовується 12 версій.



Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У справі вбивства активісткизатримали й арештували колишнього помічника народного депутатаПро це повідомила у Twitter прес-секретар Генерального прокурора, - передає УНН “Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 ККУ)”, — повідомила Л.Сарган.Зазначимо, активісти називали І.Павловського посередником між виконавцями і замовником нападу.СБУ наразі працює над встановленням замовника убивства Гандзюк, відпрацьовується 12 версій.Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.

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