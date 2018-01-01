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У справі вбивства Гандзюк арештували екс-помічника народного депутата

У справі вбивства Гандзюк арештували екс-помічника народного депутата
У справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримали й арештували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Про це повідомила у Twitter прес-секретар Генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, - передає УНН.

“Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 ККУ)”, — повідомила Л.Сарган.

Зазначимо, активісти називали І.Павловського посередником між виконавцями і замовником нападу.

СБУ наразі працює над встановленням замовника убивства Гандзюк, відпрацьовується 12 версій.

Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.

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Теги: вбивство, Катерина Гандзюк
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