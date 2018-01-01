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Юні художники малювали краєвиди «волинської Швейцарії». ФОТО

Юні художники малювали краєвиди «волинської Швейцарії». ФОТО
Осіння прохолода не стала на заваді юним художникам з Торчина, які побували на творчому пленері у Лісівничому молодіжному центрі, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ».

Юних митців, їх педагогів та батьків зустріла керівник-координатор роботи Центру Валентина Юхимчук, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Гості, зачаровані красою Воротнівського лісу, поринули у творчий процес.

Все, що побачили та відчули, виклали юні художники у своїх малюнках. Допрацьовані картини обіцяли обов’язково продемонструвати лісівникам.

"Керівники студії «Чарівне Янголятко» Алла Ревуцька та Ірина Гордійчук подякували лісівникам за турботу та титанічну працю, за прекрасний, доглянутий куточок рідного краю", - йдеться у повідомленні.

Юні художники малювали краєвиди «волинської Швейцарії». ФОТО
Юні художники малювали краєвиди «волинської Швейцарії». ФОТО
Юні художники малювали краєвиди «волинської Швейцарії». ФОТО
Юні художники малювали краєвиди «волинської Швейцарії». ФОТО

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Теги: діти, Воротнів
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