Луцьк буде з водою: обленерго порозумілося з водоканалом
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ПрАТ «Волиньобленерго» та КП «Луцькводоканал» досягли компромісу щодо заборгованості останнього з електропостачання.
Про це повідомили у прес-службі «Волиньобленерго».
У понеділок, 12 листопада о 10:00, згідно із офіційно оголошеним попередженням, ПрАТ «Волиньобленерго» припинило електропостачання виробничої бази КП «Луцькводоканал» на вулиці Січовій, 16.
На жаль, у «Луцькводоканалі» не надали можливості працівниками «Волиньобленерго» провести локальне адресне відключення у відомчій трансформаторній підстанції. З джерела живлення довелося відключати цілу підстанцію, тому, крім виробничої бази, без електропостачання залишилися й інші споживачі, які приєднані до цієї лінії.
Нагадаємо, що станом на 1 листопада заборгованість КП «Луцькводоканал» становить майже 14 млн грн.
«За дев’ять днів листопада не оплачено жодної копійки», – пишуть у прес-службі.
Зважаючи на обставини, що склалися, відповідно до доручення голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка, 12 листопада о 14:30 на розширеній нараді у заступника голови облдержадміністрації Сергія Кошарука було досягнуто компромісного рішення задля запобігання відключення свердловин «Луцькводоканалу» від електропостачання.
«Компроміс має дещо однобокий характер. Але зважаючи на негативні наслідки відключення свердловин, а також клопотання Волинської ОДА, ПрАТ «Волиньобленерго» погодилося на пропозиції першого заступника міського голови Луцька Григорія Недопада, які передбачають сплату в грудні 2018 року частини заборгованості (мінімум 5 млн грн), стовідсоткові поточні розрахунки, починаючи з жовтневого рахунка, та додаткові переговори щодо сплати залишку боргу в 2019 році», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі «Волиньобленерго».
У понеділок, 12 листопада о 10:00, згідно із офіційно оголошеним попередженням, ПрАТ «Волиньобленерго» припинило електропостачання виробничої бази КП «Луцькводоканал» на вулиці Січовій, 16.
На жаль, у «Луцькводоканалі» не надали можливості працівниками «Волиньобленерго» провести локальне адресне відключення у відомчій трансформаторній підстанції. З джерела живлення довелося відключати цілу підстанцію, тому, крім виробничої бази, без електропостачання залишилися й інші споживачі, які приєднані до цієї лінії.
Нагадаємо, що станом на 1 листопада заборгованість КП «Луцькводоканал» становить майже 14 млн грн.
«За дев’ять днів листопада не оплачено жодної копійки», – пишуть у прес-службі.
Зважаючи на обставини, що склалися, відповідно до доручення голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка, 12 листопада о 14:30 на розширеній нараді у заступника голови облдержадміністрації Сергія Кошарука було досягнуто компромісного рішення задля запобігання відключення свердловин «Луцькводоканалу» від електропостачання.
«Компроміс має дещо однобокий характер. Але зважаючи на негативні наслідки відключення свердловин, а також клопотання Волинської ОДА, ПрАТ «Волиньобленерго» погодилося на пропозиції першого заступника міського голови Луцька Григорія Недопада, які передбачають сплату в грудні 2018 року частини заборгованості (мінімум 5 млн грн), стовідсоткові поточні розрахунки, починаючи з жовтневого рахунка, та додаткові переговори щодо сплати залишку боргу в 2019 році», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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