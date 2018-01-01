Луцьк буде з водою: обленерго порозумілося з водоканалом

ПрАТ «Волиньобленерго» та КП «Луцькводоканал» досягли компромісу щодо заборгованості останнього з електропостачання.Про це повідомили у прес-службі «Волиньобленерго».У понеділок, 12 листопада о 10:00, згідно із офіційно оголошеним попередженням, ПрАТ «Волиньобленерго» припинило електропостачання виробничої бази КП «Луцькводоканал» на вулиці Січовій, 16.На жаль, у «Луцькводоканалі» не надали можливості працівниками «Волиньобленерго» провести локальне адресне відключення у відомчій трансформаторній підстанції. З джерела живлення довелося відключати цілу підстанцію, тому, крім виробничої бази, без електропостачання залишилися й інші споживачі, які приєднані до цієї лінії.Нагадаємо, що станом на 1 листопада заборгованість КП «Луцькводоканал» становить майже 14 млн грн.«За дев’ять днів листопада не оплачено жодної копійки», – пишуть у прес-службі.Зважаючи на обставини, що склалися, відповідно до доручення голови Волинської обласної державної адміністрації, 12 листопада о 14:30 на розширеній нараді у заступника голови облдержадміністраціїбуло досягнуто компромісного рішення задля запобігання відключення свердловин «Луцькводоканалу» від електропостачання.«Компроміс має дещо однобокий характер. Але зважаючи на негативні наслідки відключення свердловин, а також клопотання Волинської ОДА, ПрАТ «Волиньобленерго» погодилося на пропозиції першого заступника міського голови Луцька, які передбачають сплату в грудні 2018 року частини заборгованості (мінімум 5 млн грн), стовідсоткові поточні розрахунки, починаючи з жовтневого рахунка, та додаткові переговори щодо сплати залишку боргу в 2019 році», – йдеться у повідомленні.