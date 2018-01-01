У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині
Сьогодні, 17:25
У селі Люб’язь Любешівського району згорів житловий будинок.
Інцидент трапився 10 листопада, - пише газета Нове життя.
Вогонь повністю знищив шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття та речі домашнього вжитку.
Як повідомив головний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Сергій Свищук, офіційна причина загорання наразі встановлюється, а попередня – несправність димаря в опалювальній печі.
В свою чергу на своїй сторінці у Facebook Наталія Кузьмич написала пост про допомогу родині.
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Інцидент трапився 10 листопада, - пише газета Нове життя.
Вогонь повністю знищив шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття та речі домашнього вжитку.
Як повідомив головний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Сергій Свищук, офіційна причина загорання наразі встановлюється, а попередня – несправність димаря в опалювальній печі.
В свою чергу на своїй сторінці у Facebook Наталія Кузьмич написала пост про допомогу родині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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