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У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині

У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині
У селі Люб’язь Любешівського району згорів житловий будинок.

Інцидент трапився 10 листопада, - пише газета Нове життя.

Вогонь повністю знищив шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття та речі домашнього вжитку.

Як повідомив головний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Сергій Свищук, офіційна причина загорання наразі встановлюється, а попередня – несправність димаря в опалювальній печі.

В свою чергу на своїй сторінці у Facebook Наталія Кузьмич написала пост про допомогу родині.


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Теги: пожежа, Волинь
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