У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині





Інцидент трапився 10 листопада, - пише газета



Вогонь повністю знищив шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття та речі домашнього вжитку.



Як повідомив головний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Сергій Свищук, офіційна причина загорання наразі встановлюється, а попередня – несправність димаря в опалювальній печі.



В свою чергу на своїй сторінці у Facebook Наталія Кузьмич написала пост про допомогу родині.





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