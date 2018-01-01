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У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО

У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО
У 4/8 Gallery, що розміщена на території «СІТІ ПАРКУ», оновили експозицію.

Художником став львівський графіті-художник Nikita Viska. Експозиція має назву “Automatic writing by phantom limb” (Автоматичне письмо фантомною кінцівкою), - пише Конкурент.

«Nikita Viska – львівський графіті-художник, чия мистецька практика будується на постійній імпровізації, де імпровізація – це мистецтво, продукт митця, як результат постійного, уважного і ризикового проживання кожного життєвого моменту. Імпровізація – це мистецтво виходу за рамки часу, розчинення в ньому, ототожнення себе з ним, також з місцем, поверхнею для роботи та контекстом», – повідомили на сторінці 4/8 Gallery.

До того ж написали, що імпровізація має під собою велике підґрунтя: в цьому випадку це синтаксис, пунктуація та орфографія мистецької мови, яка є відображенням розвитку, пошуку і роботи митця на своєму шляху.

«Місце, час, процес, матеріал і особистість митця є єдиними речами, які формують кінцевий результат, який завжди буде знаходитися у полі експерименту та постійного внутрішнього і зовнішнього діалогу, і завжди буде непередбачуваним та захоплюючим», – йдеться у дописі на сторінці галереї.

Оновлена галерея вже чекає відвідувачів та поціновувачів графіті.

У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО
У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО
У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО
У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО
У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО

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Теги: мистецтво, галерея
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Коментарі 1
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Чуєте митці, я таку херню і сам намалюю, ще й " картини " схожі, фантазії 0.
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