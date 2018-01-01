У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО





Художником став львівський графіті-художник Nikita Viska. Експозиція має назву “Automatic writing by phantom limb” (Автоматичне письмо фантомною кінцівкою), - пише



«Nikita Viska – львівський графіті-художник, чия мистецька практика будується на постійній імпровізації, де імпровізація – це мистецтво, продукт митця, як результат постійного, уважного і ризикового проживання кожного життєвого моменту. Імпровізація – це мистецтво виходу за рамки часу, розчинення в ньому, ототожнення себе з ним, також з місцем, поверхнею для роботи та контекстом», – повідомили на сторінці 4/8 Gallery.



До того ж написали, що імпровізація має під собою велике підґрунтя: в цьому випадку це синтаксис, пунктуація та орфографія мистецької мови, яка є відображенням розвитку, пошуку і роботи митця на своєму шляху.



«Місце, час, процес, матеріал і особистість митця є єдиними речами, які формують кінцевий результат, який завжди буде знаходитися у полі експерименту та постійного внутрішнього і зовнішнього діалогу, і завжди буде непередбачуваним та захоплюючим», – йдеться у дописі на сторінці галереї.



Оновлена галерея вже чекає відвідувачів та поціновувачів графіті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 4/8 Gallery, що розміщена на території «СІТІ ПАРКУ», оновили експозицію.Художником став львівський графіті-художник Nikita Viska. Експозиція має назву “Automatic writing by phantom limb” (Автоматичне письмо фантомною кінцівкою), - пише Конкурент «Nikita Viska – львівський графіті-художник, чия мистецька практика будується на постійній імпровізації, де імпровізація – це мистецтво, продукт митця, як результат постійного, уважного і ризикового проживання кожного життєвого моменту. Імпровізація – це мистецтво виходу за рамки часу, розчинення в ньому, ототожнення себе з ним, також з місцем, поверхнею для роботи та контекстом», – повідомили на сторінці 4/8 Gallery.До того ж написали, що імпровізація має під собою велике підґрунтя: в цьому випадку це синтаксис, пунктуація та орфографія мистецької мови, яка є відображенням розвитку, пошуку і роботи митця на своєму шляху.«Місце, час, процес, матеріал і особистість митця є єдиними речами, які формують кінцевий результат, який завжди буде знаходитися у полі експерименту та постійного внутрішнього і зовнішнього діалогу, і завжди буде непередбачуваним та захоплюючим», – йдеться у дописі на сторінці галереї.Оновлена галерея вже чекає відвідувачів та поціновувачів графіті.

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