вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині перевірили пилорами: знайшли низку порушень

На Волині перевірили пилорами: знайшли низку порушень
У Камінь-Каширському районі правоохоронці провели чотири обшуки на пилорамах, де виявили незаконну лісопродукція.

Відтак, вилучили близько 4 м3 незаконної лісопродукції. А також виявили в діях власників пилорам низку адміністративних правопорушень, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, - інформує прокуратура Волинської області

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пилорами, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Світязі «реанімують» набережну. ФОТО
Сьогодні, 18:17
У Києві 23-річна дівчина вбила мачуху
Сьогодні, 17:58
На Волині перевірили пилорами: знайшли низку порушень
Сьогодні, 17:46
У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО
Сьогодні, 17:40
У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Підпільні пилорами видно по поганих дорогах, - глава РДА на Волині Підпільні пилорами видно по поганих дорогах, - глава РДА на Волині
03 жовтень, 2017, 21:36
У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині У селі на Волині згорів будинок: просять допомогти родині
Сьогодні, 17:25
На Волині через кір закрили 9 шкіл На Волині через кір закрили 9 шкіл
Сьогодні, 17:00
На Волині впіймали мисливців, які полювали з порушеннями На Волині впіймали мисливців, які полювали з порушеннями
Сьогодні, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Звіт з будівництва ЖК «Супернова»: у четвертому будинку встановлюють вікна*
Сьогодні, 18:30
 0
Як на Світязі «реанімують» набережну. ФОТО
Сьогодні, 18:17
 0
У Києві 23-річна дівчина вбила мачуху
Сьогодні, 17:58
 0
На Волині перевірили пилорами: знайшли низку порушень
Сьогодні, 17:46
 0
У луцькій галереї просто неба – нова експозиція. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8