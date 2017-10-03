На Волині перевірили пилорами: знайшли низку порушень





Відтак, вилучили близько 4 м3 незаконної лісопродукції. А також виявили в діях власників пилорам низку адміністративних правопорушень, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, - інформує прокуратура Волинської області



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі правоохоронці провели чотири обшуки на пилорамах, де виявили незаконну лісопродукція.Відтак, вилучили близько 4 м3 незаконної лісопродукції. А також виявили в діях власників пилорам низку адміністративних правопорушень, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, - інформує прокуратура Волинської областіДосудове розслідування триває.

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