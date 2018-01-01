У Києві 23-річна дівчина вбила мачуху

У Києві під час сімейної сварки дівчина вбила мачуху.До поліції надійшло повідомлення від чоловіка, який на підлозі кухні виявив 34-річну цивільну дружину без ознак життя, - пише ГУНП уЯк розповіла начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Вікторія Давиденко - Лісогубенко, правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази, а також поспілкувалися із 23-річною родичкою померлої:«У розпалі сімейного конфлікту між жінками виникла бійка, під час якої мачуха впала, а дівчина цим часом кілька разів вдарила потерпілу головою об кахельну підлогу. Після цього зловмисниця пішла до своєї кімнати. Від отриманих травм жінка померла на місці події».Крім того, дівчина повідомила слідчим, що у неї раніше часто відбувалися конфлікти з родичкою на побутовому ґрунті.«Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманій оголосили підозру у скоєнні вбивства та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», - додала Вікторія Давиденко - Лісогубенко.