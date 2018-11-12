Волинянка, яка виховує четверо діток, благає про порятунок свого життя





«Мені 28, я – мама чотирьох діточок. І я дуже хочу жити». З такими словами звертається до людей володимирчанка Марина Озерова, - повідомляє



Річ утім, що жінка з дитинства хворіє на ревматизм, два рази у рік проходить обстеження. У липні лікарі виявили у неї комбіновану мітральну ваду серця, яку спричинило попереднє захворювання, і повідомили, що єдиним виходом для продовження життя є оперативне втручання. Вартість такої операції – сто тисяч гривень.



Сума для родини, де виховується четверо діточок 10, 8, 6 і 4 роки, є захмарною, оскільки працює лише батько. Піти на роботу жінка не може, бо змушена займатися вихованням сина, котрий є особливою «сонячною» дитиною.



Марина Озерова звертається до усіх людей з проханням подарувати шанс на життя. Без операції, говорить вона, зможе прожити не більше року. «Я дуже хочу жити! Хочу радіти разом зі своєю сім’єю кожному дню. Бачити як ростуть мої діти, яким я дуже потрібна. Благаю, подаруйте мені цей шанс»!



Кошти на лікування жінки прохання переховувати на рахунок: Ощадбанк 26200000000385 – Озерова Марина Вікторівна.





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