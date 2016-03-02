У Луцьку оберуть кращого студента року
Сьогодні, 19:41
У Луцьку відбудеться фінал конкурсу «Кращий студент Волині – 2018».
Про це повідомили організатори дійства.
27 листопада о 17:00 відбудеться фінальний етап конкурсу «Кращий студент Волині – 2018» серед студентів вищих навчальних закладів Волині І – ІV рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів.
Конкурс стимулюватиме підвищення рівня суспільної активності молоді та сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства Волині.
Захід організовує громадська організація «Студентська Рада Волині».
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Про це повідомили організатори дійства.
27 листопада о 17:00 відбудеться фінальний етап конкурсу «Кращий студент Волині – 2018» серед студентів вищих навчальних закладів Волині І – ІV рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів.
Конкурс стимулюватиме підвищення рівня суспільної активності молоді та сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства Волині.
Захід організовує громадська організація «Студентська Рада Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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