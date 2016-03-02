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У Луцьку оберуть кращого студента року

У Луцьку оберуть кращого студента року
У Луцьку відбудеться фінал конкурсу «Кращий студент Волині – 2018».

Про це повідомили організатори дійства.

27 листопада о 17:00 відбудеться фінальний етап конкурсу «Кращий студент Волині – 2018» серед студентів вищих навчальних закладів Волині І – ІV рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів.

Конкурс стимулюватиме підвищення рівня суспільної активності молоді та сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства Волині.

Захід організовує громадська організація «Студентська Рада Волині».

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Теги: освіта, студенти
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