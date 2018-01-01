Патрульні влаштували в Луцьку полювання на нечемних водіїв. ФОТО

У Луцьку патрульні сьогодні, 12 листопада, організували першу акцію спільно з центром екстреної медичної допомоги – так звану операцію «Маячок».Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Патрульні їздили містом разом зі швидкою і перевіряли, чи пропускають учасники дорожнього руху медиків.«Рухались з увімкненими звуковими сигналами та з проблисковими маячками. Приємно було спостерігати, як водії чемно поступаються місцем на дорозі. З тими ж, хто порушував і не реагував завчасно, провели профілактичні бесіди і застерегли, аби надавали дорогу спецтранспорту», - повідомив інспектор патрульної поліції