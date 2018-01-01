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Патрульні влаштували в Луцьку полювання на нечемних водіїв. ФОТО

Патрульні влаштували в Луцьку полювання на нечемних водіїв. ФОТО
У Луцьку патрульні сьогодні, 12 листопада, організували першу акцію спільно з центром екстреної медичної допомоги – так звану операцію «Маячок».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

Патрульні їздили містом разом зі швидкою і перевіряли, чи пропускають учасники дорожнього руху медиків.

«Рухались з увімкненими звуковими сигналами та з проблисковими маячками. Приємно було спостерігати, як водії чемно поступаються місцем на дорозі. З тими ж, хто порушував і не реагував завчасно, провели профілактичні бесіди і застерегли, аби надавали дорогу спецтранспорту», - повідомив інспектор патрульної поліції Роман.

Патрульні влаштували в Луцьку полювання на нечемних водіїв. ФОТО
Патрульні влаштували в Луцьку полювання на нечемних водіїв. ФОТО
Патрульні влаштували в Луцьку полювання на нечемних водіїв. ФОТО

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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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Коментарі 1
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