Луцькому волонтеру повернули викрадений велосипед. ФОТО

Відомому луцькому волонтеровінебайдужі люди повернули велосипед, який раніше викрали невідомі. Двоколісного таксист викупив у якогось чоловіка.Про це Сандалов написав у соціальній мережі Facebook.Нагадаємо, раніше у волинського волонтера Дмитра Сандалова невідомі поцупили недешевий велосипед. І сьогодні двоколісний повернувся до господаря.«Сьогодні зранку отримую дзвінок: «Доброго дня, мій чоловік таксист, купив у якогось хлопця велосипед за тисячу гривень, а я напобачила об'яву з вашим номером - прийдіть, заберіть», - написав Сандалов.За його словами, вже через півгодини велосипед був у нього.«Дякую всім друзям, що репостили моє оголошення, а «Волиньпосту» - окремий душевний респект!» - додав волонтер