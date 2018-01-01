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Луцькому волонтеру повернули викрадений велосипед. ФОТО

Луцькому волонтеру повернули викрадений велосипед. ФОТО
Відомому луцькому волонтерові Дмитру Сандалову небайдужі люди повернули велосипед, який раніше викрали невідомі. Двоколісного таксист викупив у якогось чоловіка.

Про це Сандалов написав у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше у волинського волонтера Дмитра Сандалова невідомі поцупили недешевий велосипед. І сьогодні двоколісний повернувся до господаря.

«Сьогодні зранку отримую дзвінок: «Доброго дня, мій чоловік таксист, купив у якогось хлопця велосипед за тисячу гривень, а я на ВолиньPost побачила об'яву з вашим номером - прийдіть, заберіть», - написав Сандалов.

За його словами, вже через півгодини велосипед був у нього.

«Дякую всім друзям, що репостили моє оголошення, а «Волиньпосту» - окремий душевний респект!» - додав волонтер

Луцькому волонтеру повернули викрадений велосипед. ФОТО

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Теги: волонтер, велосипед
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