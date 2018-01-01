вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під загрозою «бунту» у волинському виші увімкнули опалення

Під загрозою «бунту» у волинському виші увімкнули опалення
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки розпочали процес подачі опалення в корпуси освітнього закладу.

Про це повідомляє Конкурент із посиланням на ректорат вишу.

У господарській частині уточнили, що сьогодні, 12 листопада, частково увімкнули опалення 4-го, 5-го та головного корпусів. Завтра, 13 листопада, тепло увімкнуть і в решті корпусів.

Нагадаємо, у Східноєвопейському національному університеті імені Лесі Українки запланували розпочати флешмоб #comfort_study – таким чином студенти вимагали включити опалення в корпусах вишу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тепер на черзі ТЕХНІЧНИЙ
Відповісти
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян запрошують до участі у донорському проекті
Сьогодні, 22:28
Для допомоги хворій жінці на Волині проведуть турнір із футболу
Сьогодні, 22:10
Під загрозою «бунту» у волинському виші увімкнули опалення
Сьогодні, 21:46
Помер творець Спайдермена і Фантастичної четвірки
Сьогодні, 21:37
Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі
Сьогодні, 21:20
Схожі новини
Сім будинків у Луцьку – без тепла. ВІДЕО Сім будинків у Луцьку – без тепла. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
У Луцьку сьогодні включать опалення У Луцьку сьогодні включать опалення
08 листопад, 10:37
Розповіли, коли у Луцьку знову включать опалення Розповіли, коли у Луцьку знову включать опалення
06 листопад, 13:00
У Луцьку призупинили опалювальний сезон У Луцьку призупинили опалювальний сезон
31 жовтень, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікар із Волині попередив про небезпеку фільтрів для селфі
Сьогодні, 22:40
 0
Волинян запрошують до участі у донорському проекті
Сьогодні, 22:28
 0
Для допомоги хворій жінці на Волині проведуть турнір із футболу
Сьогодні, 22:10
 0
Під загрозою «бунту» у волинському виші увімкнули опалення
Сьогодні, 21:46
 0
Помер творець Спайдермена і Фантастичної четвірки
Сьогодні, 21:37
 0
Медіа
відео
1/8