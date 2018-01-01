Під загрозою «бунту» у волинському виші увімкнули опалення
Сьогодні, 21:46
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки розпочали процес подачі опалення в корпуси освітнього закладу.
Про це повідомляє Конкурент із посиланням на ректорат вишу.
У господарській частині уточнили, що сьогодні, 12 листопада, частково увімкнули опалення 4-го, 5-го та головного корпусів. Завтра, 13 листопада, тепло увімкнуть і в решті корпусів.
Нагадаємо, у Східноєвопейському національному університеті імені Лесі Українки запланували розпочати флешмоб #comfort_study – таким чином студенти вимагали включити опалення в корпусах вишу.
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Про це повідомляє Конкурент із посиланням на ректорат вишу.
У господарській частині уточнили, що сьогодні, 12 листопада, частково увімкнули опалення 4-го, 5-го та головного корпусів. Завтра, 13 листопада, тепло увімкнуть і в решті корпусів.
Нагадаємо, у Східноєвопейському національному університеті імені Лесі Українки запланували розпочати флешмоб #comfort_study – таким чином студенти вимагали включити опалення в корпусах вишу.
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