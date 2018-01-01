Під загрозою «бунту» у волинському виші увімкнули опалення





Про це повідомляє



У господарській частині уточнили, що сьогодні, 12 листопада, частково увімкнули опалення 4-го, 5-го та головного корпусів. Завтра, 13 листопада, тепло увімкнуть і в решті корпусів.



Нагадаємо, у Східноєвопейському національному університеті імені Лесі Українки запланували розпочати флешмоб #comfort_study – таким чином студенти вимагали включити опалення в корпусах вишу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки розпочали процес подачі опалення в корпуси освітнього закладу.Про це повідомляє Конкурент із посиланням на ректорат вишу.У господарській частині уточнили, що сьогодні, 12 листопада, частково увімкнули опалення 4-го, 5-го та головного корпусів. Завтра, 13 листопада, тепло увімкнуть і в решті корпусів.Нагадаємо, у Східноєвопейському національному університеті імені Лесі Українки запланували розпочати флешмоб #comfort_study – таким чином студенти вимагали включити опалення в корпусах вишу.

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