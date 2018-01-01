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Помер творець Спайдермена і Фантастичної четвірки

Помер творець Спайдермена і Фантастичної четвірки
Культовий творець коміксів та засновник кіновсесвіту Marvel Стен Лі помер у Лос-Анджелісі у 95-річному віці.

Про це повідомляє ТСН.

Стен Лі помер в медичному центрі Седарс-Синай, куди його доставили з дому на «швидкій». В останній рік у Лі виникали проблеми зі здоров'ям. У нього був напад пневмонії і труднощі із зором.

Стен Лі – видатний американський письменник, актор, продюсер, телеведучий, сценарист, редактор і автор безлічі персонажів коміксів, колишній президент і голова ради директорів видавництва Marvel Comics. У співпраці з кількома художниками він створив Людину-павука, Халка, Доктора Стренджа, Фантастичну четвірку, Залізну людину, Шибайголову, Тора, Людей Ікс і багатьох інших вигаданих персонажів.

Нагадаємо, влітку 2017 року біля Стена Лі після перенесеного інсульту померла дружина, колишня модель і актриса озвучування Джоан Лі. Її шлюб з легендою коміксів тривав 70 років.

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Теги: смерть, комікс, Стен Лі
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