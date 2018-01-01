Для допомоги хворій жінці на Волині проведуть турнір із футболу

Колектив Асоціації дворового футболу запрошує любителів футболу для участі у «Кубку Друзів».Захід є благодійний та спрямований на підтримку, котра потребує допомоги на лікування аластичної анемії, - повідомили в Асоціації дворового футболу Волині.До участі у турнірі можуть долучатися як знані колективи, так і гравці без команди, адже на перед змаганнями турніру будуть створені нові команди.Захід відбудеться на вихідних, 17-18 листопада, на майданчику у Ківерцях.«Метою заходу є вчергове зібратися у колі друзів та заодно допомогти хорошій людині, чудовій дружині, люблячий мамі –Наталії Махоніній, сім'ю котрої спіткала біда. Я впевнений, що саме такі заходи зможуть згуртувати громадськість та допомагати. Тому усі кошти із заходу підуть на допомогу Наталії», - зазначив організатор турніру