Для допомоги хворій жінці на Волині проведуть турнір із футболу
Сьогодні, 22:10
Колектив Асоціації дворового футболу запрошує любителів футболу для участі у «Кубку Друзів».
Захід є благодійний та спрямований на підтримку Наталії Махоніної (Антонюк), котра потребує допомоги на лікування аластичної анемії, - повідомили в Асоціації дворового футболу Волині.
До участі у турнірі можуть долучатися як знані колективи, так і гравці без команди, адже на перед змаганнями турніру будуть створені нові команди.
Захід відбудеться на вихідних, 17-18 листопада, на майданчику у Ківерцях.
«Метою заходу є вчергове зібратися у колі друзів та заодно допомогти хорошій людині, чудовій дружині, люблячий мамі –Наталії Махоніній, сім'ю котрої спіткала біда. Я впевнений, що саме такі заходи зможуть згуртувати громадськість та допомагати. Тому усі кошти із заходу підуть на допомогу Наталії», - зазначив організатор турніру Олег Романюк.
Небайдужі можуть переказувати кошти на картку «Приватбанку» 5168 7426 0619 9077 (Махоніна Наталія Андріївна).
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Захід є благодійний та спрямований на підтримку Наталії Махоніної (Антонюк), котра потребує допомоги на лікування аластичної анемії, - повідомили в Асоціації дворового футболу Волині.
До участі у турнірі можуть долучатися як знані колективи, так і гравці без команди, адже на перед змаганнями турніру будуть створені нові команди.
Захід відбудеться на вихідних, 17-18 листопада, на майданчику у Ківерцях.
«Метою заходу є вчергове зібратися у колі друзів та заодно допомогти хорошій людині, чудовій дружині, люблячий мамі –Наталії Махоніній, сім'ю котрої спіткала біда. Я впевнений, що саме такі заходи зможуть згуртувати громадськість та допомагати. Тому усі кошти із заходу підуть на допомогу Наталії», - зазначив організатор турніру Олег Романюк.
Небайдужі можуть переказувати кошти на картку «Приватбанку» 5168 7426 0619 9077 (Махоніна Наталія Андріївна).
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